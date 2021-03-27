Події на Донбасі. Ми не знаємо, який план у влади

Про загрози і виклики для країни

Трагічна новина про четверо загиблих і двох поранених воїнів поблизу Шумів застала нас з дівчатами на Донбасі.

На фоні загострення на фронті, в російському «Комерсанті» з’являється злив з Кремля про переговори радників нормандського формату і дорожні карти, що там обговорюються. Українське суспільство і політикум вчергове змушені дізнаватися про діі української влади з кремлівських медіа. Ми не знаємо, який у влади план А і план Б.

Ситуація на фронті і в ЗСУ, боротьба з пандемією мають стати темами для позачергового засідання ВР. Це, а не графіті на Банковій, є загрози і виклики для країни.

Вічная пам'ять загиблим Героям! Найщиріші співчуття їх родинам, сил і мужності пережити це ...

Джерело: блог Ірини Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.