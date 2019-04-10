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    Думки вголос

    Росія знущається з полонених українців - світ мовчить і не реагує на це

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Росія знущається з полонених українців - світ мовчить і не реагує на це

    Світ повинен припинити потакати Путіну.

    Напередодні візиту координатора гуманітарної групи ОБСЄ Т. Фріша до тюрем окупованого Луганська і Донецька, родини заручників передали йому звернення з проханням вирішити питання телефонного дзвінка і листів. Також дали йому листи заручникам з проханням - передати і, головне, привезти відповіді. Бо востаннє вдалося передати листи через МКЧХ в вересні минулого року...

    Кілька тижнів тому також родини намагалися передати листи заручникам через представника ОБСЄ в ТКГ М. Сайдіка, який теж відвідував окуповані території.

    Сьогодні представники України в гуманітарній групі запитали європейських дипломатів, чи вдалося їм передати листи і де відповіді.

    Й почули щось дуже невпевнене, мовляв, листи передали МКЧХ, а чи дійшли вони до хлопців- невідомо, а чи є відповіді - не знаємо, а де ж ті листи - хто його знає. 

    Виникає враження, що поїздка координатора Т. Фріша була використана РФ і окупаційною «владою» виключно для зйомок пропагандистського антиукраїнського ролика, в яких не варто брати участі європейським дипломатам. А не для гуманітарної і психологічної підтримки наших заручників. 
    Це ненормально, коли ОБСЄ і координатори роками не можуть сприяти у вирішенні ключового гуманітарного питання: листування і права на дзвінок.

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    Я кілька днів тому направила відповідного листа міністру Клімкіну з проханням поінформувати штаб- квартиру ОБСЄ у Відні, що координатору Фрішу так і не показали всіх наших заручників, не дали доступу до всіх військових. Що він відмовився передати листи і не піднімав питання телефонного зв‘язку. Натомість, став учасником пропагандистських зйомок сепаратистських проросійських сайтів .
    Реально, розривається серце, коли бачиш в камері Богдана Пантюшенка, який запитує в європейського дипломата: так а що з листами? А той у відповідь лише посміхається поряд з представниками окупаційної влади.

    Заручники, яких Путін і Ко тримають, і не віддають, бо їм не подобається нинішня київська влада - справжні жертви російського терору. Але ще більш боляче, що світ мовчить і не реагує на це.
    Тему заручників українська делегація сьогодні вчергове підніматиме на дебатах в ПАРЄ. В сотий раз українські політики нагадуватимуть європейським про незаконно утримуваних і полонених. Світ повинен припинити потакати Путіну.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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