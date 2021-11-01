«Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради

Відповідно до паралельних підрахунків голосів Войцехівський («Слуга Народу») отримав 50,5%

На проміжних виборах народних депутатів України, що відбулися у неділю, 31 жовтня, в двох одномандатних округах, впевнено перемагають кандидати від партії «Слуга Народу»: на окрузі № 184 (Херсонська область) – Сергій Козир, на окрузі № 197 (Черкаська область) – Віталій Войцехівський. Такі дані оприлюднила пресслужба «Слуги народу».

Згідно з попереднім підрахунком голосів, проведеним штабами вказаних кандидатів, результати виборів є такими.

Округ № 184, підраховано 67% бюлетенів. Сергій Козир («Слуга Народу») – близько 67%, Ігор Йосипенко («Європейська Солідарність») – близько 12%.

Округ № 197, підраховано 86,5%. Віталій Войцехівський («Слуга Народу») – близько 50,5%, Владислав Голуб (самовисуванець) – близько 29%.

Віталій Войцехівський з упевненістю переможця уже подякував команді за підтримку та назвав результати виборів «перемогою кожного мешканця наших громад».

«Повірте, я виправдаю кожен ваш голос. Працюватиму для кожного – незалежно від політичних уподобань. Я робитиму все, від мене залежне, для розвитку рідної Золотоніщини, Канівщини й усієї Черкащини! Ми зробимо наші громади сильними і сильною всю Україну», – заявив він.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову.

До слова, на Черкащині на одній із дільниці у Золотоноші почали завчасно заповнювати протоколи про підрахунок голосів.

Нагадаємо, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

До слова, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

До слова, на Черкащині зафіксовані факти, що можуть свідчити про ймовірне контрольоване голосування.

Стало відомо, що в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені.



