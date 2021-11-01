Гречкосійство та прихована агітація. Як відбувалися вибори міського голови Харкова (фото)

Явка виборців у Харкові не перетнула межі у 30%

Спостерігачі руху «Чесно» зафіксували використання адмінресурсу та спроби заманити виборців на дільниці дешевими товарами

31 жовтня у Харкові відбувся перший тур виборів міського голови. Головним претендентом на цю посаду є чинний виконувач обов’язків міського голови Ігор Терехов. Його головний конкурент – колишній мер Харкова Михайло Добкін. У день голосування представники громадського руху «Чесно» зафіксували суттєві порушення та зловживання, зокрема, використання адмінресурсу та «гречкосійство», а також приховану агітацію у «день тиші» та безпосередньо в день голосування.

Штаби Ігоря Терехова та Михайла Добкіна були зацікавлені в тому, щоб максимально мобілізувати електорат кандидатів. Терехов прагнув перемогти у першому турі, а Добкін – прорватися в другий.

У день тиші і в день виборів місто було насичене прихованою агітацією, переважно, у стилі одного кандидата Терехова, також спостерігачі «Чесно» бачили поодинокі борди «Європейської солідарності».

Для мобілізації електорату поблизу від виборчих дільниць були встановлені торгівельні точки, де продавалися дешеві товари: гречка по 38 грн, крупи ячна та пшенична по 10 грн., кілька в томаті теж по 10 грн.

«З молодою аудиторією Терехов теж попрацював. Під вечір для мобілізації електорату ми помітили, як розгортається ще одна кампанія: йти на вибори, щоб виграти квитки на розважальні заходи і навіть iPhone», – зазначають у «Чесно».

Під час спостережень громадська організація зафіксувала серйозне правопорушення. Одна з дільниць перервала процес голосування задля розгляду звернення виборця, що є порушенням закону. Після уточнень між правоохоронцями та представниками «Чесно» Нацполіція Харкова повідомила, що відбудеться додаткова перевірка. Крім того, у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, явка на виборах міського голови Харкова виявилася невисокою, станом на 20:00 31 жовтня участь у голосуванні взяло 28,6% виборців за даними «Опори».

Раніше повідомлялося, що екзитполи вже назвали ймовірного переможця на виборах у Харкові.

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