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    Гречкосійство та прихована агітація. Як відбувалися вибори міського голови Харкова (фото)

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    Явка виборців у Харкові не перетнула межі у 30% - Гречкосійство та прихована агітація. Як відбувалися вибори міського голови Харкова (фото)
    Явка виборців у Харкові не перетнула межі у 30%
    фото: рух Чесно

    Спостерігачі руху «Чесно» зафіксували використання адмінресурсу та спроби заманити виборців на дільниці дешевими товарами

    31 жовтня у Харкові відбувся перший тур виборів міського голови. Головним претендентом на цю посаду є чинний виконувач обов’язків міського голови Ігор Терехов. Його головний конкурент – колишній мер Харкова Михайло Добкін. У день голосування представники громадського руху «Чесно» зафіксували суттєві порушення та зловживання, зокрема, використання адмінресурсу та «гречкосійство», а також приховану агітацію у «день тиші» та безпосередньо в день голосування.

    Штаби Ігоря Терехова та Михайла Добкіна були зацікавлені в тому, щоб максимально мобілізувати електорат кандидатів. Терехов прагнув перемогти у першому турі, а Добкін – прорватися в другий.

    У день тиші і в день виборів місто було насичене прихованою агітацією, переважно, у стилі одного кандидата Терехова, також спостерігачі «Чесно» бачили поодинокі борди «Європейської солідарності».

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    Гречкосійство та прихована агітація. Як відбувалися вибори міського голови Харкова (фото)
    Гречкосійство та прихована агітація. Як відбувалися вибори міського голови Харкова (фото)
    Гречкосійство та прихована агітація. Як відбувалися вибори міського голови Харкова (фото)
    фото: рух Чесно

    Для мобілізації електорату поблизу від виборчих дільниць були встановлені торгівельні точки, де продавалися дешеві товари: гречка по 38 грн, крупи ячна та пшенична по 10 грн., кілька в томаті теж по 10 грн.

    «З молодою аудиторією Терехов теж попрацював. Під вечір для мобілізації електорату ми помітили, як розгортається ще одна кампанія: йти на вибори, щоб виграти квитки на розважальні заходи і навіть iPhone», – зазначають у «Чесно».

    Під час спостережень громадська організація зафіксувала серйозне правопорушення. Одна з дільниць перервала процес голосування задля розгляду звернення виборця, що є порушенням закону. Після уточнень між правоохоронцями та представниками «Чесно» Нацполіція Харкова повідомила, що відбудеться додаткова перевірка. Крім того, у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

    Зазначимо, явка на виборах міського голови Харкова виявилася невисокою, станом на 20:00 31 жовтня участь у голосуванні взяло 28,6% виборців за даними «Опори».

    Раніше повідомлялося, що екзитполи вже назвали ймовірного переможця на виборах у Харкові.

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    Теги: вибори мер Михайло Добкін Ігор Терехов
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    Гречкосійство та прихована агітація. Як відбувалися вибори міського голови Харкова (фото)