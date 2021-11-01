Вибори мера Харкова: після підрахунку голосів «Опора» не виключає другий тур

За даними «Опори», за Терехова проголосували близько 50,06% (похибка 1,1%), за Добкіна – 28,21% (похибка 0,8%)

Паралельний підрахунок голосів показав, що існує імовірність проведення другого туру між Ігорем Тереховим та Михайлом Добкіним

Відповідно до попередніх підрахунків голосів на виборчих дільницях у Харкові, існує імовірність проведення другого туру на крісло мера міста між Ігорем Тереховим та Михайлом Добкіним. Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів громадської організації «Опора».

«За даними наших спостерігачів, пан Терехов отримує 50,06% голосів виборців (похибка трохи більша за 1%). Найімовірніше, у Терехова буде щось у проміжку від 49 до 51%, що дасть нам можливість говорити про те, чи буде у нас повторне голосування», – зазначив координатор «Опори» в Харкові Микола Зінченко.

За даними «Опори», за Терехова проголосували близько 50,06% (похибка 1,1%), за Добкіна – 28,21% (похибка 0,8%).

На третьому місці кандидат від «Європейської солідарності», депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, який набрав 5,6% (похибка 0,3%).

«Опора» не проводила екзитпол виборців на дільницях, а веде паралельний підрахунок голосів. Такі результати склали на основі отриманих 99% протоколів підрахунку з 220 виборчих дільниць у місті. Це складає близько третини від 611 виборчих дільниць у місті, що становить репрезентативну вибірку.

Як учора повідомлялося, на дострокових виборах мера Харкова, які пройшли у неділю, 31 жовтня, лідирує секретар міської ради міста Ігор Терехов, який виконує обов’язки міського голови. За нього проголосували понад 50% виборців. Про це свідчать дані екзитполу.

Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.