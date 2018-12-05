Всі списки передані: Росія має звільнити українських моряків, політв'язнів та заручників

Полонений український моряк Юрій Будзило у Київському районному суді окупованого Сімферополя

Наша пропозиція - 27 грудня 2018 року. Паралельне звільнення у форматі 23/23, 66/19 і негайне й без передумов звільнення військовополонених моряків

Моряки - військовополонені. Ми і весь цивілізований світ вимагаємо їх негайного звільнення, без всяких передумов. Не обміну, а звільнення.

Ніяких судів і судилищ. Звільнення.

В той же час ми 9 місяців чекаємо відповіді Кремля про передачу їм 23 росіян, засуджених в Україні за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України (серед них більшість - це військові з перешитими шевронами), в обмін на звільнення політв‘язнів Кремля - Сенцова, Сущенка, Балуха, Карпюка, Клиха, Панова, Гриба, кримських татар і українців.

Також ми готові помилувати 66 сепаратистів в обмін на 19 наших заручників в ОРДЛО (військових і цивільних, в т. ч. журналіста Станіслава Асєєва). Пропозиція робилася неодноразово! Конкретні списки, в різних форматах і різними каналами, передавалися неодноразово! В тому числі через наших міжнародних партнерів.

В т. ч. 5 грудня в Мінську. В Кремлі валяють ваньку і шиють весь світ в дурні, коли говорять, що не чули пропозицій. Ну, може викличте до себе Гризлова і візьміть в нього ті списки? Чи в Лаврова? І дайте, нарешті, відповідь.

Наша пропозиція - 27 грудня 2018 року. Паралельне звільнення в форматі 23/23, 66/19 і негайне й без передумов звільнення військовополонених моряків. Списки передали. Моряки, політв‘язні, заручники. Всі мають бути звільнені

Джерело: блог Ірини Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»