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    Думки вголос

    Всі списки передані: Росія має звільнити українських моряків, політв'язнів та заручників

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Полонений український моряк Юрій Будзило у Київському районному суді окупованого Сімферополя - Всі списки передані: Росія має звільнити українських моряків, політв'язнів та заручників
    Полонений український моряк Юрій Будзило у Київському районному суді окупованого Сімферополя

    Наша пропозиція - 27 грудня 2018 року. Паралельне звільнення у форматі 23/23, 66/19 і негайне й без передумов звільнення військовополонених моряків

    Моряки - військовополонені. Ми і весь цивілізований світ вимагаємо їх негайного звільнення, без всяких передумов. Не обміну, а звільнення. 

    Ніяких судів і судилищ. Звільнення. 

    В той же час ми 9 місяців чекаємо відповіді Кремля про передачу їм 23 росіян, засуджених в Україні за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України (серед них більшість - це військові з перешитими шевронами), в обмін на звільнення політв‘язнів Кремля - Сенцова, Сущенка, Балуха, Карпюка, Клиха, Панова, Гриба, кримських татар і українців.

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    Також ми готові помилувати 66 сепаратистів в обмін на 19 наших заручників в ОРДЛО (військових і цивільних, в т. ч. журналіста Станіслава Асєєва). Пропозиція робилася неодноразово! Конкретні списки, в різних форматах і різними каналами, передавалися неодноразово! В тому числі через наших міжнародних партнерів. 

    В т. ч. 5 грудня в Мінську. В Кремлі валяють ваньку і шиють весь світ в дурні, коли говорять, що не чули пропозицій. Ну, може викличте до себе Гризлова і візьміть в нього ті списки? Чи в Лаврова? І дайте, нарешті, відповідь. 

    Наша пропозиція - 27 грудня 2018 року. Паралельне звільнення в форматі 23/23, 66/19 і негайне й без передумов звільнення військовополонених моряків. Списки передали. Моряки, політв‘язні, заручники. Всі мають бути звільнені

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія ОРДЛО обмін полоненими заручники
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