Зе-команда вирішила пригальмувати євроінтеграцію

Ірина Геращенко Народний депутат України

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Турборежим проти євроінтеграції

Зелений уряд і парламент вже не приховують, що пригальмовують євроінтеграцію. Є гасла і красиві слова, а є дії.

Сьогодні монобільшість проголосувала зміни до закону про ринок електроенергії, який прямо суперечить директивам і додаткам Єврокомісії. Цей законопроект не узгоджений з нашими європейськими партнерами. Й при цьому слуги протягли поправку, яка повертає російську електроенергію на український ринок, й вугілля (часто це крадене на окупованих територіях).

Тобто, тепер «торгівля на крові « офіційно узаконена слугами. Під час обговорення закону, який повністю суперечить праву ЄС в енергосфері, ми з Ivanna Klympush-Tsintsadze Mariya Ionova

задали запитання профільному міністру Оржелю, чому голосують антиєвропейський закон 2233. Він відмахнувся, мовляв, розмовляйте з профільним віцепрем‘єром. Ми підійшли до міністра після голосування. Він визнав, що закон не відповідає директивам і не є узгодженим.

В цей момент слуги почали відганяти нас від свого міністра, мовляв, наш міністр - ми за нього голосували і приватизували. Таке воно, розуміння парламентаризму і демократії...

Феєрична за своїм цинізмом розмова .

Джерело: блог Ірини Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»