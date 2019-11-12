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    Думки вголос

    Зе-команда вирішила пригальмувати євроінтеграцію

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Зе-команда вирішила пригальмувати євроінтеграцію

    Турборежим проти євроінтеграції

    Зелений уряд і парламент вже не приховують, що пригальмовують євроінтеграцію. Є гасла і красиві слова, а є дії.

    Сьогодні монобільшість проголосувала зміни до закону про ринок електроенергії, який прямо суперечить директивам і додаткам Єврокомісії. Цей законопроект не узгоджений з нашими європейськими партнерами. Й при цьому слуги протягли поправку, яка повертає російську електроенергію на український ринок, й вугілля (часто це крадене на окупованих територіях).

    Тобто, тепер «торгівля на крові « офіційно узаконена слугами. Під час обговорення закону, який повністю суперечить праву ЄС в енергосфері, ми з Ivanna Klympush-Tsintsadze Mariya Ionova
    задали запитання профільному міністру Оржелю, чому голосують антиєвропейський закон 2233. Він відмахнувся, мовляв, розмовляйте з профільним віцепрем‘єром. Ми підійшли до міністра після голосування. Він визнав, що закон не відповідає директивам і не є узгодженим.

    В цей момент слуги почали відганяти нас від свого міністра, мовляв, наш міністр - ми за нього голосували і приватизували. Таке воно, розуміння парламентаризму і демократії...

    Феєрична за своїм цинізмом розмова .

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС вугілля євроінтеграція парламент
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