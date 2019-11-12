Зе-команда вирішила пригальмувати євроінтеграцію
Турборежим проти євроінтеграції
Зелений уряд і парламент вже не приховують, що пригальмовують євроінтеграцію. Є гасла і красиві слова, а є дії.
Сьогодні монобільшість проголосувала зміни до закону про ринок електроенергії, який прямо суперечить директивам і додаткам Єврокомісії. Цей законопроект не узгоджений з нашими європейськими партнерами. Й при цьому слуги протягли поправку, яка повертає російську електроенергію на український ринок, й вугілля (часто це крадене на окупованих територіях).
Тобто, тепер «торгівля на крові « офіційно узаконена слугами. Під час обговорення закону, який повністю суперечить праву ЄС в енергосфері, ми з Ivanna Klympush-Tsintsadze Mariya Ionova
задали запитання профільному міністру Оржелю, чому голосують антиєвропейський закон 2233. Він відмахнувся, мовляв, розмовляйте з профільним віцепрем‘єром. Ми підійшли до міністра після голосування. Він визнав, що закон не відповідає директивам і не є узгодженим.
В цей момент слуги почали відганяти нас від свого міністра, мовляв, наш міністр - ми за нього голосували і приватизували. Таке воно, розуміння парламентаризму і демократії...
Феєрична за своїм цинізмом розмова .
Джерело: блог Ірини Геращенко