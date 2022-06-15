Як боротися з російськими агентами впливу: історик дав пораду

В орбіті «Росспівробітництва» залишилася найтупіша частина радянської еміграції

Найбільш ефективний спосіб боротьби з російськими агентами впливу у західних країнах світу – це розголос, руйнування репутації людей, які просувають кремлівські наративи у світі, дозволить обмежити їхню аудиторію. Таку думку висловив російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х, Дмитро Хмельницький у інтерв’ю «Главкому».

Хмельницький зазначив, що діяльність організацій, які фінансуються Росією за кордоном, не суперечить законам. Тому держави не мають механізмів, щоб якось вплинути на ці організації.

«Якась, тупа частина радянської еміграції, досі перебуває під їхнім («Росспівробітництва» – «Главком») впливом. Але я не перебільшував би їх значимість. Наприклад, демонстрація у Берліні у перший день вторгнення, 24 лютого, була просто гігантська, у кілька тисяч. Потім сягало і до 10 тисяч. Я таких мало пам'ятаю. На такий ефект хлопці з «Росспівробітництва» не розраховували. Вони ж агентів впливу купують, сплачують якісь заходи, освітні програми. «Росспівробітництво» – це філія ФСБ по роботі з мігрантами та вербуванням. Це гігантське середовище, шалена кількість псевдогромадських, освітніх, благодійних, правозахисних організацій. Але, їх нема за що взяти», – сказав історик.

Водночас, на думку Хмельницького, громадськість може протистояти російським агентам впливу, викриваючи їхню прокремлівську діяльність. Він наголосив, що у боротьбі з агентами впливу преса ефективніша, ніж контррозвідка.

«Ось, наприклад, якийсь Олександр Рар (німецький експерт, який працює на пропагандистські ЗМІ РФ – «Главком») просуває путінську позицію на радіо. Йому нічого не можна зробити. Тому і контррозвідка нічого вдіяти не може з агентами впливу. Вона ловить шпигунів. А з агентами впливу єдиний спосіб боротися – це розголос. Публікація статті, що якась організація займається підозрілими речами, руйнує їхню репутацію, такі дії дуже обмежують їхню можливість контактувати з іншими людьми. Це дуже ефективно. Я брав участь у таких акціях і можу сказати, що це єдиний шлях. Преса іноді набагато ефективніша, ніж контррозвідка», – пояснив він.

Нагадаємо, російський історик Дмитро Хмельницький заявив, що Росія має сьогодні гігантський протестний потенціал, набагато сильніший, ніж у останні роки радянської влади. Але зараз він ніяк не може бути реалізований.

Також Хмельницький заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна дурнем, адже він створив таку систему у державі за якої працівники спецслужб говорять своєму лідеру тільки те, що він хоче чути, а не реальні факти.