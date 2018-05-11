ДТЕК Ахметова має відповісти за екологічне шкідливе вугілля, від якого постраждали українці

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТЕК

Ще одне кримінальне провадження НАБУ щодо навколо-Роттердамних вугільних справ





купували це екологічно особливо шкідливе вугілля задешево

проганяли через свого швейцарського трейдера DTEK Trading S.A., де накидували до 20 дол на тону

із роздутою завищеною вартістю вже імпортували в Україну і представляли його усім, як «дороге американське вугілля»

керівники Міненерго та НКРЕКП з радістю вірили у це «дороге американське вугілля» і показували його на презентаціях, як обґрунтування, коли знову піднімали тарифи на е/е. Читайте також УСПП: тарифи на електроенергію в Україні є одними з найнижчих в Європі Сьогодні, 15:30



Це провадження - це хороші новини і для мешканців міст, де розташовані станції теплової генерації (ТЕС). Жителі Енергодару (Запорізька ТЕС) та Ладижину вже, на жаль, спожили ці підвищені викиди сірки від американського вугілля, цього не вернеш. Але на майбутнє деяким дєятєлям стане зрозуміло, що непомітно та безслідно такі фокуси прокручувати не вдасться.

Цього разу «за фактом заволодіння майном службовими особами енергохолдингу ДТЕК», які імпортували із США неліквідне вугілля із високим вмістом сірки 3,33%-3,46%, а у тарифах отримували Роттердам+. Хоча у Роттердамі норма сірки - менше 1% і ми всі оплатили таку якість.Схема була така:

Джерело: блог Андрія Геруса

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»