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    Думки вголос

    «Роттердам+»: гроші течуть у різних напрямках, але у шахтарів і далі борги по зарплаті

    «Роттердамська» ціна не те, що не зробила зарплата шахтарів європейськими, але навіть і ту нещасну українську зарплату не можуть виплатити вчасно
    Февраль 2018.  Владимир Гройсман потребовал от Игоря Насалика убрать «смотрящих» с государственных шахт. Но на манеже все те же. Станом на сьогодні 07 травня волинським шахтарям не виплачено зарплату за березень. У позаминулу п’ятницю на шахтах був страйк - шахтарі відмовилися спускатися у лаву до погашення боргів. До
    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Сьогодні, 12:12
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    ДТЕК в Україні закуповує вугілля на свої ТЕС у своїх шахт не напряму, а через українську прокладку ТОВ &laquo;ДТЕК Трейдінг&raquo;, на якій залишає 400-500 грн на тоні. Таким чином, там осідає біля 8-10 млрд грн у рік
    ДТЕК в Україні закуповує вугілля на свої ТЕС у своїх шахт не напряму, а через українську прокладку ТОВ «ДТЕК Трейдінг», на якій залишає 400-500 грн на тоні. Таким чином, там осідає біля 8-10 млрд грн у рік

    «Роттердамська» ціна не те, що не зробила зарплата шахтарів європейськими, але навіть і ту нещасну українську зарплату не можуть виплатити вчасно

    Февраль 2018. 
    Владимир Гройсман потребовал от Игоря Насалика убрать «смотрящих» с государственных шахт.

    Но на манеже все те же.

    Станом на сьогодні 07 травня волинським шахтарям не виплачено зарплату за березень. У позаминулу п’ятницю на шахтах був страйк - шахтарі відмовилися спускатися у лаву до погашення боргів. До шахтарів разом із директором шахти прийшов пан Венгрин. Він не має ніякої посади на шахті і його у ЗМІ називають просто - «смотрящий». Він захотів вугілля наперед, а тоді «буде виплачувати зарплату за березень».

    Зарплат шахтарям немає, незважаючи на те, що:

    1. В Україні діє найвища ціна вугілля 96,4 дол за тону калорійністю 5200 ккал. Це еквівалент 111.2 дол за тону калорійністю 6000 ккал (середня сірка 2%)

    2. Така ціна на 32% вища, аніж ціна у Роттердамі, де зараз 82.3 дол за тону калорійністю 6000 ккал (сірка менше 1%)

    3. В бюджеті на 2018 рік закладено понад 2 млрд грн дотацій на держ шахти

    4. Уряд, за ініціативою міністра Насалика, спільно з НКРЕКП у грудні-січні виділили додатково 1,8+2 млрд грн, які пішли тепловій генерації. Далі, за офіційною версією, гроші мали піти на закупівлю вугілля, тобто дійти до шахт і шахтарів.

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    5. ДТЕК закуповує вугілля марки Г із США (сірка 3,3%-3,5% - вугілля іде на Запорізьку та Ладижинську ТЕС) по завищених цінах через свою швейцарську прокладку DTEK trading SA, на якій залишають 10-20 дол на тоні. Так виводять кошти від Роттердам+, сумарно біля 1,5 млрд грн за 2017 рік. Окей, не в офшори, а у Швейцарію, якщо від цього легше.

    6. ДТЕК в Україні закуповує вугілля на свої ТЕС у своїх шахт не напряму, а через українську прокладку ТОВ «ДТЕК Трейдінг», на якій залишає 400-500 грн на тоні. Таким чином, там осідає біля 8-10 млрд грн у рік. Заодно так мінімізують сплату ренти.

    7. ДТЕК інвестує у свої російські шахти в Ростовській області 4 млрд рублів у 2018-2025 рр. Видобування вугілля на російських шахтах ДТЕК у 2017р виросло на 40%.

    ***

    Як бачите, гроші течуть у різних напрямках, але у шахтарів і далі борги по зарплаті. «Роттердамська» ціна не те, що не зробила зарплата шахтарів європейськими, але навіть і ту нещасну українську зарплату не можуть виплатити вчасно. Діючі керівники не можуть вирішити елементарного. Говорити про більш складні речі, реформи, енергопакети - це смішно.

    P.S. Всім зацікавленим журналістам готовий дати контакти шахтарів на місці, які повідомлять більше деталей про цю ситуацію.

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    ТЕС НКРЕКП США зарплата вугілля ДТЕК Роттердам+
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