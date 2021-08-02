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    За минулу добу в Києві виявлено менше сотні нових випадків коронавірусу

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    Коронавірус не відступає від Києва - За минулу добу в Києві виявлено менше сотні нових випадків коронавірусу
    Коронавірус не відступає від Києва
    Фото з відкритих джерел

    У перший день серпня коронавірус забрав життя двох киян

    За минулу добу, 1 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 62 людей. Це на 24 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 липня було 86 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 219 142 випадки захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 209 427 осіб (за добу 1 серпня – 48)
    • померли 5 235 осіб (за добу – 2)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 220 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 5 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 24 особи.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124 902 особи (за добу 1 серпня – 0)
    • померли 2 768 людей (за добу – 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 253 534 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 1 серпня зафіксовано 265 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

    Нагадаємо, за добу 31 липня в Києві було виявлено 86 хворих на коронавірус.

    Нещодавно в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

    Згодом помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта». Він був лікарем і не виїжджав за межі України.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За минулу добу в Києві виявлено менше сотні нових випадків коронавірусу