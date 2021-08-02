За минулу добу в Києві виявлено менше сотні нових випадків коронавірусу

Коронавірус не відступає від Києва

У перший день серпня коронавірус забрав життя двох киян

За минулу добу, 1 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 62 людей. Це на 24 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 31 липня було 86 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 219 142 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 209 427 осіб (за добу 1 серпня – 48)

померли 5 235 осіб (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 220 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 5 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 24 особи.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 902 особи (за добу 1 серпня – 0)

померли 2 768 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 253 534 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 1 серпня зафіксовано 265 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

Нагадаємо, за добу 31 липня в Києві було виявлено 86 хворих на коронавірус.

Нещодавно в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Згодом помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта». Він був лікарем і не виїжджав за межі України.

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