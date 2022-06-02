Британія поширює чутки про смерть Путіна не просто так

Коли чутки офіційно поширюють старші керівники МІ-6, це таки щось значить

Кілька днів тому у Великій Британії почали поширювати матеріали про ймовірну смерть Путіна (можливо, від раку крові) – що в такому випадку його оточення все би приховало, щоб не втратити владу. Саме тому є шанс, що на всі останні публічні виходи Путіна випускали двійника.

Так, це рівень чуток – але коли чутки офіційно поширюють як припущення старші керівники МІ-6, це таки щось значить. Можливо, це створення неофіційного приводу для відмови контактувати – «ми не певні, з ким саме нам пропонують контактувати – чи з Путіним, чи з двійником». Можливо, це створення приводу для відмови в переговорах, коли ЗСУ після отримання потужної зброї для контрнаступу посуне окупантів на початкові позиції і Кремль шукатиме домовленостей.

Можливо, це стосується фінансів, нерухомості або навіть заповітів – «ми не можемо бути впевнені, хто ви є, хто укладав угоди, вносив гроші, купував нерухомість, писав заповіт, пробує розпорядитись фінансами і маєтками».

В будь-якому випадку це знущання і примус Кремля шукати способи відновити легітимність «Путіна-не Путіна». Зарубіжні лобісти інтересів Кремля також муситимуть відволіктись для виконання цієї задачі. А домовленості з політичними лідерами, яких не контролює Кремль, стають взагалі неможливі: «я би розглянув можливість цієї угоди, але з ким саме я домовляюсь, вибачте?».

Тонкий англійський гумор, перепрошую...

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