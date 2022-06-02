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    Думки вголос

    Британія поширює чутки про смерть Путіна не просто так

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    На всі останні публічні виходи Путіна випускали двійника? - Британія поширює чутки про смерть Путіна не просто так
    На всі останні публічні виходи Путіна випускали двійника?
    фото: reuters

    Коли чутки офіційно поширюють старші керівники МІ-6, це таки щось значить

    Кілька днів тому у Великій Британії почали поширювати матеріали про ймовірну смерть Путіна (можливо, від раку крові) – що в такому випадку його оточення все би приховало, щоб не втратити владу. Саме тому є шанс, що на всі останні публічні виходи Путіна випускали двійника.

    Так, це рівень чуток – але коли чутки офіційно поширюють як припущення старші керівники МІ-6, це таки щось значить. Можливо, це створення неофіційного приводу для відмови контактувати – «ми не певні, з ким саме нам пропонують контактувати – чи з Путіним, чи з двійником». Можливо, це створення приводу для відмови в переговорах, коли ЗСУ після отримання потужної зброї для контрнаступу посуне окупантів на початкові позиції і Кремль шукатиме домовленостей.

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    Британія поширює чутки про смерть Путіна не просто так
    Британія поширює чутки про смерть Путіна не просто так
    Британія поширює чутки про смерть Путіна не просто так

    Можливо, це стосується фінансів, нерухомості або навіть заповітів – «ми не можемо бути впевнені, хто ви є, хто укладав угоди, вносив гроші, купував нерухомість, писав заповіт, пробує розпорядитись фінансами і маєтками».

    В будь-якому випадку це знущання і примус Кремля шукати способи відновити легітимність «Путіна-не Путіна». Зарубіжні лобісти інтересів Кремля також муситимуть відволіктись для виконання цієї задачі. А домовленості з політичними лідерами, яких не контролює Кремль, стають взагалі неможливі: «я би розглянув можливість цієї угоди, але з ким саме я домовляюсь, вибачте?».

    Тонкий англійський гумор, перепрошую...

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    Теги: розвідка росія окупанти війна путін Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британія поширює чутки про смерть Путіна не просто так