Український авторинок оживає. Як змінилися пріоритети покупців під час війни

У травні український авторинок виріс удвічі: лідери продажу

У травні український авторинок показав зростання у два рази. Було реалізовано майже 2,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 115% більше, ніж за квітень. Тобто других місяць поспіль ринок відновлюється майже вдвічі за попередній місяць. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Загальна кількість реалізованих нових автомобілів від початку року становить 15,5 тис. авто.

Лідером за підсумками травня стала Toyota, якій вдалося на 160% збільшити продажі, у порівнянні з квітнем. Цей ривок дозволив випередити Renault, яка у травні посіла друге місце.

Стабільно нарощує продажі і Volkswagen та Skoda, які не мають проблем з логістикою.

Майже на 183% зросли і продажі у Hyundai, який повернувся на п’яте місце.

Дуже активними були у травні і дилери BMW, що дозволило їм збільшити продаж на 214%.

Проте, ще не всі оператори змогли відбудувати нову логістику і по ринку є просідання.

Цікаво змінилися і пріорітети покупців нових автомобілів під час війни. Якщо Toyota Rav4 та Renault Duster – це незмінні лідери з продажу, то у травні до лідерів також увійшли Kia Rio, Skoda Kodiaq та Toyota Yaris Cross.

Як підкреслює Auto-Consulting, травень стане рекордним за часткою продажу електромобілів. Українські покупці вигребли майже всі наявні електрокари.

До слова, квітень став рекордним місяцем за падінням виробництва легкових автомобілів у Росії.