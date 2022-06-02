Український авторинок оживає. Як змінилися пріоритети покупців під час війни
У травні український авторинок виріс удвічі: лідери продажу
У травні український авторинок показав зростання у два рази. Було реалізовано майже 2,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 115% більше, ніж за квітень. Тобто других місяць поспіль ринок відновлюється майже вдвічі за попередній місяць. Про це повідомляє Auto-Consulting.
Загальна кількість реалізованих нових автомобілів від початку року становить 15,5 тис. авто.
Лідером за підсумками травня стала Toyota, якій вдалося на 160% збільшити продажі, у порівнянні з квітнем. Цей ривок дозволив випередити Renault, яка у травні посіла друге місце.
Стабільно нарощує продажі і Volkswagen та Skoda, які не мають проблем з логістикою.
Майже на 183% зросли і продажі у Hyundai, який повернувся на п’яте місце.
Дуже активними були у травні і дилери BMW, що дозволило їм збільшити продаж на 214%.
Проте, ще не всі оператори змогли відбудувати нову логістику і по ринку є просідання.
Цікаво змінилися і пріорітети покупців нових автомобілів під час війни. Якщо Toyota Rav4 та Renault Duster – це незмінні лідери з продажу, то у травні до лідерів також увійшли Kia Rio, Skoda Kodiaq та Toyota Yaris Cross.
Як підкреслює Auto-Consulting, травень стане рекордним за часткою продажу електромобілів. Українські покупці вигребли майже всі наявні електрокари.
До слова, квітень став рекордним місяцем за падінням виробництва легкових автомобілів у Росії.