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Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29, обійшлося без жертв

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29, обійшлося без жертв
МіГ-29 Пoвітряних Сил України. Ілюстративне фото
фото з відкритих джерел

Через удари балістикою по Дніпру українська армія втратила винищувач МіГ-29

Через удари балістикою по Дніпру українська армія втратила винищувач МіГ-29, постраждалих в результаті обстрілу немає. 

Про це повідомив представник ПС ЗСУ, колишній керівник служби зв’язків з громадськістю Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

«На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна…», - написав Ігнат. 

Водночас Юрій Ігнат підтвердив, що внаслідок повторного удару противника у п’ятницю було знищено МіГ-29.

Нагадаємо, у  п’ятницю 16 серпня російські війська вдарили по Дніпру балістикою. Авіація Повітряних сил втратила винищувач МіГ-29, обійшлося без людських жертв.

На Дніпропетровщині пролунали вибухи близько 12 години дня. У Повітряному командуванні «Схід» повідомили, що близько полудня ворог ударив удар по Дніпру трьома ракетами «Іскандер» М та близько 17 години завдав повторного удару балістикою.

До слова, у ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони та ГУР атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Зокрема, уражено військові летовища «Халіно», «Саваслейка», «Борисоглєбськ» та «Балтимор».

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Теги: авіація армія ворог винищувач полковник Юрій Ігнат

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