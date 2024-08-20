Підвищення податків в Україні. МВФ зробив невтішний прогноз

Раніше президент України заявив, що пропозиції щодо податків мають бути справедливими

Голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні вважає, що підвищення податків не уникнути

Збільшення податкових ставок в Україні є потрібним, оскільки донори очікують, що Україна поступово ставатиме самодостатньою. Про це заявив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей, повідомляє кореспондент hromadske.

«Донори очікують, що Україна виконає свою частину роботи й поступово ставатиме самодостатньою. Ми помітили жваву дискусію в українському суспільстві щодо тих податкових змін, які пропонує уряд. Певне збільшення податкових ставок, на жаль, є потрібним», – каже він.

Грей зауважив, що вважає міжнародну допомогу, нещодавню реструктуризацію зовнішнього боргу України приватними кредиторами та податкову реформу частинами єдиного пакета необхідної фінансової політики.

«Тому уряд України правильно робить, що змінює свою внутрішню політику (в питанні податків – ред.)», – зауважив Гевін Грей.

«Очевидно, війна триватиме довше й продовжиться наступного року. Це матиме свої наслідки – бюджетні витрати ростимуть, сподівання на швидке відновлення доведеться відкласти. Бюджети на 2024 та 2025 роки повинні враховувати боргову стійкість країни. Більшість фінансування надійде ззовні, однак внутрішній ринок України теж має відіграти свою роль» – пояснив він.

Як повідомлялося, Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Українська рада бізнесу опублікувала заяву в якій йдеться про те, що в урядовому законопроєкті № 11416 про підвищення ставок деяких податків і введення нових відсутні заходи боротьби з тіньовою економікою та заходи з підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.

Раніше повідомлялося, що дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно.

Зокрема, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн. Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.