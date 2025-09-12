Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?

фото: Reuters

Трамп готується до війни?

В Білорусі починаються «агресивні» навчання «Захід-2025» (з відпрацюванням нападу, а не тільки оборони), через які Польща перекрила кордон, а Литва посилила та обоє закрили частину повітряного простору. І водночас скасування США санкцій щодо «БелАвіа» і запонки в обмін на 52 політичних в’язня.

Трамп все ж розраховує вирвати Білорусь з-під впливу Росії, нехай і такими дивними способами. А найголовніше – щоб Білорусь не була настільки відвертим агентом Китаю в Європі. Бо коли завершиться історія з російсько-українською війною, Китай планує почати свій успішний економічний похід в Європу, в тому числі через Білорусь.

Дії Трампа, можливо, ще й такий натяк Росії: бачите, крок назустріч – і одразу реальні вигоди. Це ж Європа, а не США так на вас тисне. Так, напряму я не можу зняти санкції з Росії, бо вони переважно європейські, та й прямі домовленості виглядатимуть геть неприйнятним ляпасом НАТО. Але от через Білорусь трохи можу допомогти вирішити окремі проблеми.

Однак є і конспірологічна версія, запущена з початком другого терміну Трампа: Трамп готується до війни з Китаєм і йому в якості проксі потрібна Європа. Події останніх днів в певному трактуванні вкладаються в цю версію. Наприклад, «це США натякнули Путіну атакувати Польщу двома десятками дронів, а не 1-2 «випадкових» – щоб продемонструвати Польщі зокрема і Європі загалом «ви нічого без мене не можете, ви беззахисні, вирішувати проблеми тут можемо тільки ми».

Це зроблено, бо Трампу дуже потрібно, щоб Росія напала на якусь європейську країну НАТО. Бо в такому випадку Європа змушена буде на колінах просити в Трампа захисту. Адже і зараз будь-яка дискусія щодо кроків ЄС на оборону України чи проти Росії завершується питанням «Чи буде гарантія від США?». Бо Європа досі не уявляє свого життя без американської парасольки.

Відповідно, в рамках цієї версії демонстративне і особисте заохочення Лукашенка саме як поплічника Путіна якраз напередодні «агресивних навчань» потрактовується як спонукання виділити якийсь десантний полк для блискавичної окупації, скажімо, Нарви (бо Сувалкський коридор зараз став складнішою ціллю – там і Польща, яка підвела 40 000 військових до кордонів, і Литва як ще один член НАТО, і довжина 65 км, а не 150 метрів через річку Нарву і 7 км до околиць міста). Просто десантники «випадково рушать не туди, куди мали за планом».

Звісно, негайно буде апелювання постраждалої країни до Трампа – і він зможе жорстко виставити вимоги цілій Європі: «негайно розриваєте всі торговельні стосунки з Китаєм, виставляєте митний бар’єр в 500-1000% – і тоді я з Владіміром поговорю і він моментально виведе заблукалих десантників» (або навіть «я серйозно погрожуватиму Владіміру ядерною атакою – і він негайно виведе війська з території НАТО»).

Лишається сподіватись, що це дійсно просто конспірологічна версія. Бо в інакшому випадку ніхто ж не гарантує, що Європа стане воювати з РФ, а не просто всі громадяни атакованої країни не втечуть вглиб ЄС. Залишивши протистояння агресору Америці і ЗСУ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Олексій Голобуцький

Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Путін зробив подарунок всьому світу
Путін зробив подарунок всьому світу
Що для Трампа значить зустріч на Алясці?
Що для Трампа значить зустріч на Алясці?
Реальний мир чи нова пауза: що задумав Путін
Реальний мир чи нова пауза: що задумав Путін
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
Трамп не вірить у блеф Путіна. Чого чекати до 8 серпня?
Трамп не вірить у блеф Путіна. Чого чекати до 8 серпня?

