США пригрозили Росії «далекосяжними економічними наслідками»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Дональд Трамп особисто попередив Москву про можливі нові економічні заходи
фото: скріншот з відео

США на радбезі ООН пригрозили Росії «далекосяжними наслідками» за подальшу агресію

США попередили Росію про «далекосяжні економічні наслідки» в разі, якщо та продовжить агресію проти України. Із відповідною заявою виступив виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН Джон Келлі під час промови на засіданні Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на промову на Радбезі.

За словами Келлі, нещодавні масовані удари по Україні, що призвели до численних жертв серед цивільних та руйнувань цивільної інфраструктури, «ставлять під сумнів серйозність бажання Росії досягти миру». Він наголосив, що атаки на цивільні об’єкти мають негайно припинитися.

Представник США також зазначив, що президент Дональд Трамп особисто попередив Москву про можливі нові економічні заходи, якщо Росія відмовиться від переговорів та продовжить війну.

«Ці заходи можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього економічного добробуту Росії», – підкреслив Келлі.

Він додав, що США закликають Росію уникнути такого сценарію, припинити насильство та долучитися до завершення війни. Келлі також нагадав, що США доклали «виняткових зусиль» для завершення конфлікту і наголосив, що лідери Росії та України повинні погодитися на двосторонню зустріч.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA), пише «Главком».

За запитом українського Кабінету міністрів, США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Starlink. Додатково до угоди включено програмне забезпечення та логістичну підтримку від уряду США і підрядника, компанії Starlink Services. Орієнтовна вартість цих послуг становить $150 млн.

