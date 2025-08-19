Головна Світ Політика
Трамп анонсував зустріч Зеленського з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп анонсував зустріч Зеленського з Путіним
Зеленський та Путін проведуть зустріч тет-а-тет, а згодом до них доєднається Трамп
Ще раніше Трамп зазначав, що Путін чекає на його дзвінок після переговорів з лідерами ЄС та Зеленським

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі, передає «Главком».

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

«Після завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та розпочав підготовку до переговорів між президентом Путіним та президентом Зеленським у місці, яке буде визначене пізніше. Після цих переговорів ми проведемо тристоронню зустріч, у якій візьмуть участь два президенти та я особисто», – написав він.

Також він підсумував зустріч з лідерами ЄС та Зеленським і зазначив, що це була «дуже хороша зустріч».

«Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які мали б надаватися різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки. Усі дуже задоволені можливістю досягнення миру для Росії та України», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

переговори путін Дональд Трамп

