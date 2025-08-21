Головна Думки вголос Сергій Фурса
Інакше і Трампу не потрапити до раю

glavcom.ua
фото: Reuters

Рабів до раю не пускають. І треба про це розповісти Дональду

Якщо і зараз Трамп збереже віру, що Путін хоче з ним і заради нього домовитись...

Сьогодні вночі ракети і дрони знов полетіли на голови мирних українських міст, розташованих далеко від лінії фронту. Київ, Львів, навіть Мукачево. Але основна уражена ціль, де не працює ніяке ППО, це Трамп.

Насправді, Путін публічно і показово принизив Трампа. Чому він це вирішив зробити зараз, хто зна. Що там у цій голові ніхто не розбере. Але факт залишається фактом.

Не пройшло і тижня після червоної доріжки. Після американських солдат на колінах. А Путін в один день відкинув все, на що сподівався Трамп і що він бачив як свою перемогу.

Росіяни заявили, що ніякої зустрічі Путіна і Зеленського не буде. Відкинули варіант з гарантіями, про які союзники так жваво говорили. Ще й на цю тему випустивши із клітки свого ручного ведмедика, карлікового алкоголіка, якого може спеціально для цього вивели із запою. А потім вдарили по українським містам. А вони утримувались від цього кілька тижнів, намагаючись не дратувати Трампа. Але вдарили.

Щоб поставити жирну крапку.

І кожна з цих подій окремо, особливо сольний виступ карликового алкоголіка, могли б бути випадковістю. Але ж не всі разом. В один день.

От що відбувається, коли Путін відчуває слабкість. А він відчув її на Алясці. Трамп зробив все для цього.

Може тепер Трамп, нарешті, зрозуміє, що вести перемовини з Путіним можна тільки з позиції сили? Має ж він, нарешті, колись це зрозуміти?? Ну чорт забирай!

Щоб Путін сів за стіл перемовин по справжньому потрібні санкції і зброя, а не червона доріжка.

Сьогодні вночі він бив по українцям. Але принизив він Трампа. І США. І має ж Америка від цього втомитись?

І так, рабів до раю не пускають. Говорять в Україні. І треба про це розповісти Дональду. І Трамп, якщо дійсно хоче до раю, якщо він у нього вірить і щиро сподівається туди потрапити, має зрозуміти, що між ним і раєм стоїть Путін. Місце якого у пеклі. І треба зробити все, щоб його туди відправити. А інакше і Трампу не потрапити до раю....

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Дональд Трамп путін війна

Сергій Фурса

