«Йдеться не лише про Україну»: Прем'єр Британії про гарантії безпеки

Лідери не відповіли на запитання журналістів та продовжили зустріч за зачиненими дверима

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з європейськими політиками, президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом закликав надати Україні надійні гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію зустрічі.

«Коли ми говоримо про безпеку, це стосується не лише України, а й Європи та Великої Британії. Саме тому це таке важливе питання і така важлива зустріч. Я дійсно вважаю, що при правильному підході ми можемо досягти реального прогресу, особливо в питаннях гарантій безпеки», – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Варто зазначити, що станом на 22:35 18 серпня у Білому домі триває зустріч лідерів ЄС, президентів України та США. Вони обговорюють шляхи припинення війти в Україні. Вже пролунали перші заяви.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що потрібно тиснути на Росію для закінчення війни та додав: «Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без ухвалення припинення вогню».

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні каже, що попередня умова будь-якого миру це гарантії безпеки. Вона згадала про модель захисту на зразок статті 5 НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що припинення вогню слід досягти ще до тристоронньої зустрічі президентів США, України та Росії. Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте відзначив те, що Трамп відновив діалог із диктатором Путіним, і додав, що «якщо ми зіграємо так добре, ми можемо закінчити війну».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і очільник США Дональд Трамп завершили закриті переговори. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів.

Президенти зробили перші заяви, зокрема лідер України наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США.

Як повідомлялося, до складу української делегації входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. У зустрічі беруть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

До слова, Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів у Білому домі. Як зазначив Трамп, Путін чекає на його дзвінок.