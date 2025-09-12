Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна

Росія поширила дезінформацію у ЗМІ, що дрони до Польщі запустила Україна. Туск зробив жорстку заяву: винна тільки РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації, пише «Главком» із посиланням на RMF FM. Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки Польщі.

Рада національної безпеки Польщі провела своє перше засідання під головуванням президента Кароля Навроцького. Його було скликано після вторгнення понад десятка російських безпілотників у польський повітряний простір у ніч з вівторка на середу.

«Антипольські акції, вчинені Російською Федерацією, якимось чином інтегрували польську політичну еліту. Суперечки, часто дуже агресивні, по суті припинилися ще за день до атаки безпілотників на Польщу, і основні центри влади в Польщі зараз спілкуються один з одним у ще кращій атмосфері», – заявив після зустрічі голова Бюро національної безпеки Славомир Ценцкевич. Під час брифінгу для ЗМІ він наголосив, що засідання Ради відбулося у дуже добрій атмосфері.

Як повідомив Ценцкевич, під час засідання Ради національної безпеки було виправлено неправдиву інформацію, що з'являлася в польській інформаційній сфері, зокрема, було наголошено, що дрони, які порушили польський повітряний простір, надходили з Росії та були відправлені звідти.

«Було багато виправлень щодо дезінформації, яка вже кілька десятків годин затоплює польську інформаційну сферу, зокрема, можна вважати найважливішими: звідки летіли дрони, кому вони належали та хто здійснив вторгнення у польський повітряний простір. Як я вже казав на самому початку, це було здійснено Російською Федерацією», – наголосив керівник Бюро національної безпеки (BBN).



Прем'єр-міністр Дональд Туск висловився в подібному тоні. «Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які стверджують, що за нападом стоїть Україна; відповідальність лежить на Російській Федерації», – сказав він. «Ми все точніше виявляємо тих, хто, чи то з політичних причин, дурості, чи то через зрадництво, використовує російську пропаганду та дезінформацію», – додав глава уряду.

Глава уряду наголосив, що до кожного, хто вирішить напасти на Польщу «будь-яким чином», будуть ставитися «адекватно» – так само, як це сталося в ніч на 10 вересня.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент Польщі Навроцький зробив заяву після атаки російсьих шахедів на Польщу. «Від моменту порушення повітряного простору Республіки Польща я перебуваю в постійному контакті з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони та найважливішими командувачами Збройних сил Республіки Польща. Я брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил»,– наголосив польський лідер.

Він анонсував, що буде проведено нараду в Раді національної безпеки, участь у якій візьме прем’єр Дональд Туск. «Незабаром я проведу брифінг у Бюро національної безпеки (BBN), на якому буде присутній прем'єр-міністр. Безпека нашої країни – наш головний пріоритет, який потребує тісної співпраці», – йдеться у дописі. Також прем’єр провів зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.