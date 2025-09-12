Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна
Туск: До атаки російських дронів на Польшу Україна непричетна
фото: AP

Росія поширила дезінформацію у ЗМІ, що дрони до Польщі запустила Україна. Туск зробив жорстку заяву: винна тільки РФ  

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації, пише «Главком» із посиланням на RMF FM. Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки Польщі.

Рада національної безпеки Польщі провела своє перше засідання під головуванням президента Кароля Навроцького. Його було скликано після вторгнення понад десятка російських безпілотників у польський повітряний простір у ніч з вівторка на середу.

«Антипольські акції, вчинені Російською Федерацією, якимось чином інтегрували польську політичну еліту. Суперечки, часто дуже агресивні, по суті припинилися ще за день до атаки безпілотників на Польщу, і основні центри влади в Польщі зараз спілкуються один з одним у ще кращій атмосфері», – заявив після зустрічі голова Бюро національної безпеки Славомир Ценцкевич. Під час брифінгу для ЗМІ він наголосив, що засідання Ради відбулося у дуже добрій атмосфері.

Як повідомив Ценцкевич, під час засідання Ради національної безпеки було виправлено неправдиву інформацію, що з'являлася в польській інформаційній сфері, зокрема, було наголошено, що дрони, які порушили польський повітряний простір, надходили з Росії та були відправлені звідти.

«Було багато виправлень щодо дезінформації, яка вже кілька десятків годин затоплює польську інформаційну сферу, зокрема, можна вважати найважливішими: звідки летіли дрони, кому вони належали та хто здійснив вторгнення у польський повітряний простір. Як я вже казав на самому початку, це було здійснено Російською Федерацією», – наголосив керівник Бюро національної безпеки (BBN).

Прем'єр-міністр Дональд Туск висловився в подібному тоні. «Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які стверджують, що за нападом стоїть Україна; відповідальність лежить на Російській Федерації», – сказав він. «Ми все точніше виявляємо тих, хто, чи то з політичних причин, дурості, чи то через зрадництво, використовує російську пропаганду та дезінформацію», – додав глава уряду.

Глава уряду наголосив, що до кожного, хто вирішить напасти на Польщу «будь-яким чином», будуть ставитися «адекватно» – так само, як це сталося в ніч на 10 вересня.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент Польщі Навроцький зробив заяву після атаки російсьих шахедів на Польщу. «Від моменту порушення повітряного простору Республіки Польща я перебуваю в постійному контакті з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони та найважливішими командувачами Збройних сил Республіки Польща. Я брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил»,– наголосив польський лідер.

Він анонсував, що буде проведено нараду в Раді національної безпеки, участь у якій візьме прем’єр Дональд Туск. «Незабаром я проведу брифінг у Бюро національної безпеки (BBN), на якому буде присутній прем'єр-міністр. Безпека нашої країни – наш головний пріоритет, який потребує тісної співпраці», – йдеться у дописі. Також прем’єр провів зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.

Читайте також:

Теги: Польща міністр Україна Дональд Туск президент влада безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна
Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
У Ленінградській області безпілотники атакували нафтоналивний порт «Приморськ»
У Ленінградській області безпілотники атакували нафтоналивний порт «Приморськ»
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua