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    Думки вголос

    Президент явно загрузає в темі корупції

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

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    Чи буде офшорний скандал мати наслідки для Зеленського? - Президент явно загрузає в темі корупції
    Чи буде офшорний скандал мати наслідки для Зеленського?
    фото з відкритих джерел

    Виборці не пробачать Зеленському особисту корумпованість

    Коментар Зеленського на ICTV щодо скандалу з його офшорами був доволі дивним: він намагався юморити щодо «сюжету не дуже» і «нічого нового з 2019» та акцентував, що це було до його обрання, та й виборці свій вибір зробили. За суттю не було сказано нічого: ні щодо виведення податків, ні щодо джерела грошей з «Привату» і підстав їх отримання...

    Однак Зеленський явно загрузає в темі корупції і офшорів чимдалі глибше. Всі вже визнали, що влада Зекоманди на порядок корумпованіша від будь-кого з попередників.

    Але я вже не раз казав: виборці масово і жорстко зреагують тільки тоді, як буде чітко і однозначно доведено особисту корумпованість Зеленського. Не когось з його команди. Не залучення його підприємств до корупційних схем. А власне особиста багатомільйонна вигода Зеленського.

    Цього йому виборці не простять. І відкат «електорального маятника» буде дуже жорстким – прямо пропорційно тому, наскільки йому симпатизували і любили як «простого чесного хлопця» на момент виборів.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: офшорний скандал Володимир Зеленський влада
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    Президент явно загрузає в темі корупції