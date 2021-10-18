Президент явно загрузає в темі корупції

Чи буде офшорний скандал мати наслідки для Зеленського?

Виборці не пробачать Зеленському особисту корумпованість

Коментар Зеленського на ICTV щодо скандалу з його офшорами був доволі дивним: він намагався юморити щодо «сюжету не дуже» і «нічого нового з 2019» та акцентував, що це було до його обрання, та й виборці свій вибір зробили. За суттю не було сказано нічого: ні щодо виведення податків, ні щодо джерела грошей з «Привату» і підстав їх отримання...

Однак Зеленський явно загрузає в темі корупції і офшорів чимдалі глибше. Всі вже визнали, що влада Зекоманди на порядок корумпованіша від будь-кого з попередників.

Але я вже не раз казав: виборці масово і жорстко зреагують тільки тоді, як буде чітко і однозначно доведено особисту корумпованість Зеленського. Не когось з його команди. Не залучення його підприємств до корупційних схем. А власне особиста багатомільйонна вигода Зеленського.

Цього йому виборці не простять. І відкат «електорального маятника» буде дуже жорстким – прямо пропорційно тому, наскільки йому симпатизували і любили як «простого чесного хлопця» на момент виборів.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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