Наплив мігрантів: Польща закрила один з прикордонних переходів із Білоруссю
Автомобілям та мандрівникам рекомендують скористатися прикордонними переходами у Корощині та Бобровниках
З ранку 9 листопада Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід у Кузниці на кордоні з Білоруссю в обох напрямках. Рішення було ухвалено через кризу з мігрантами, повідомляє сайт польського прикордонного відомства.
Рух закрито до подальших розпоряджень.
Автомобілям та мандрівникам рекомендують скористатися прикордонними переходами у Корощині та Бобровниках.
Як повідомляоося, біля кордону з Польщею лунають постріли: там зібралося до чотирьох тисяч мігрантів (відео).
Напередодні президент Польщі Анджей Дуда зателефонував лідерам України та країн Балтії. Він проводить термінові консультації через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.
Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.
Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.
Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.
До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.
Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.
До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.