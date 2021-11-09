Наплив мігрантів: Польща закрила один з прикордонних переходів із Білоруссю

Рух на прикордонному переході в Кузниці закрито через ситуацію з мігрантами

Рух на прикордонному переході в Кузниці закрито через ситуацію з мігрантами

Автомобілям та мандрівникам рекомендують скористатися прикордонними переходами у Корощині та Бобровниках

З ранку 9 листопада Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід у Кузниці на кордоні з Білоруссю в обох напрямках. Рішення було ухвалено через кризу з мігрантами, повідомляє сайт польського прикордонного відомства.

Рух закрито до подальших розпоряджень.

Автомобілям та мандрівникам рекомендують скористатися прикордонними переходами у Корощині та Бобровниках.

Як повідомляоося, біля кордону з Польщею лунають постріли: там зібралося до чотирьох тисяч мігрантів (відео).

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда зателефонував лідерам України та країн Балтії. Він проводить термінові консультації через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

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