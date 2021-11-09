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    Прем'єр та міністр оборони Польщі приїхали на кордон з Білоруссю

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    Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький відвідав проблемну ділянку кордону з Білоруссю - Прем'єр та міністр оборони Польщі приїхали на кордон з Білоруссю

    Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький відвідав проблемну ділянку кордону з Білоруссю

    Фото: mon_gov_pl / Twitter

    Урядовці зустрілися з представниками Охорони прикордонної, поліцейськими та солдатами Війська польського, які охороняють кордон з Білоруссю

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та міністр оборони країни Маріуш Блащак відвідали пункт пропуску Кузниця на кордоні з Білоруссю, біля якого біженці влаштували табір.

    «Сьогодні прем'єр-міністр Моравецький та міністр Блащак зустрілися у Кузниці... з представниками Охорони прикордонної, поліцейськими та солдатами Війська польського, які спільно охороняють безпеку Польщі на кордоні з Білоруссю», – йдеться у повідомленні міноборони Польщі у Twitter.

    Сьогодні Польща закрила один з прикордонних переходів із Білоруссю. Рух на прикордонному переході в Кузниці закрито через ситуацію з мігрантами.

    Раніше повідомлялося, біля кордону з Польщею лунають постріли: там зібралося до чотирьох тисяч мігрантів (відео).

    Напередодні президент Польщі Анджей Дуда зателефонував лідерам України та країн Балтії. Він проводить термінові консультації через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

    Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

    Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

    До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

    Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

    До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

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    Теги: Польща міністр НАТО мігранти Twitter кордон табір
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    Прем'єр та міністр оборони Польщі приїхали на кордон з Білоруссю