Прем'єр та міністр оборони Польщі приїхали на кордон з Білоруссю

Урядовці зустрілися з представниками Охорони прикордонної, поліцейськими та солдатами Війська польського, які охороняють кордон з Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та міністр оборони країни Маріуш Блащак відвідали пункт пропуску Кузниця на кордоні з Білоруссю, біля якого біженці влаштували табір.

Dzisiaj z samego rana premier @MorawieckiM wraz z ministrem @mblaszczak spotkali się w Kuźnicy z funkcjonariuszami @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja oraz żołnierzami służącymi przy granicy polsko-białoruskiej. Dziękujemy funkcjonariuszom i żołnierzom za ofiarną służbę! pic.twitter.com/nhYjOsMkjz — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 9, 2021

«Сьогодні прем'єр-міністр Моравецький та міністр Блащак зустрілися у Кузниці... з представниками Охорони прикордонної, поліцейськими та солдатами Війська польського, які спільно охороняють безпеку Польщі на кордоні з Білоруссю», – йдеться у повідомленні міноборони Польщі у Twitter.

Dziś premier M.Morawiecki i minister @mblaszczak spotkali się w #KuźnicaBiałostocka z funkcjonariuszami @Straz_Graniczna, policjantami oraz żołnierzami #WojskoPolskie, którzy wspólnie strzegą bezpieczeństwa na granicy z Białorusią. pic.twitter.com/9jXEJi6ayv — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

Сьогодні Польща закрила один з прикордонних переходів із Білоруссю. Рух на прикордонному переході в Кузниці закрито через ситуацію з мігрантами.

Раніше повідомлялося, біля кордону з Польщею лунають постріли: там зібралося до чотирьох тисяч мігрантів (відео).

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда зателефонував лідерам України та країн Балтії. Він проводить термінові консультації через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

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