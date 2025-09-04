Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Путін зробив подарунок всьому світу

фото: AP

Мрії диктаторів

Особиста розмова за невимкнених мікрофонів двох 72-річних диктаторів: Путін ділився з Сі намірами жити мінімум до 150 років за рахунок постійної пересадки донорських органів. «Зараз в 70 років ти ще дитина», підтвердив Сі.

Як не парадоксально, але для нас і для світу це позитивний момент – віра Путіна тим же Ковальчукам, що вони от-от зможуть омолодити його і продовжити життя ще надовго. Бо той, хто впевнений, що житиме, і добре житиме, ще довго, точно не схоче цього робити в бункері. Тим більше – в сховищі від ядерної зими.

Тобто, прагнення Путіна до особистого безсмертя є достатньо надійною страховкою нас, Європи, Америки від ядерної атаки. Бо він не психопат з червоною кнопкою – він цілком прагматичний старий упир.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Путін зробив подарунок всьому світу
