Військовий союзник Путіна з Африки переправляє мігрантів до Європи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військовий союзник Путіна з Африки переправляє мігрантів до Європи
Мігранти скупчуються на кордоні між Білоруссю і Польщею
фото з відкритих джерел

Путін об'єднався з військовим генералом у Лівії, щоб спровокувати міграційну кризу в ЄС

Російський лідер Володимир Путін об'єднався з лівійським воєначальником, щоб спровокувати нову міграційну кризу в Європейському Союзі. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph, вказуючи на той факт, що Європейська комісія зафіксувала зростання кількості авіарейсів між містом Бенгазі на сході Лівії та Мінськом, столицею Білорусі.

«Чиновники заявили, що ця тенденція вказує на можливу координацію дій з генералом Халіфою Хафтаром, військовим лідером, який контролює більшу частину східної Лівії, з метою сприяння хвилі нелегальної міграції в ЄС. Це може означати повторення подій літа 2021 року, коли десяткам тисяч потенційних прохачів притулку було надано допомогу в перетині кордонів Білорусі. За словами офіційних осіб, це була організована Росією спроба дестабілізувати ЄС», – пише видання.

Як повідомив представник ЄК виданню The Telegraph, частота і характер рейсів Мінськ-Бенгазі, які виконує авіакомпанія «Бєлавіа», викликають питання щодо «можливої координації або сприяння нелегальним міграційним потокам».

Дані з відкритих джерел, які вивчив The Telegraph, показують різке зростання кількості рейсів між лівійським містом і білоруською столицею в останні місяці. У травні між містами було всього два рейси, у червні їхня кількість збільшилася до п'яти, а в липні – до чотирьох.

Раніше білоруського диктатора Олександра Лукашенка звинувачували в тому, що він дозволяв мігрантам приземлятися в Мінську аналогічними рейсами, а потім допомагав доправляти їх у тимчасові табори на кордонах із Польщею, Литвою та Латвією.

«Аналітики відтоді стверджують, що це було зроблено за узгодженням із Путіним, щоб відвернути увагу від його військ, зосереджених на кордонах з Україною перед вторгненням у лютому 2022 року», – підкреслює видання.

Нагадаємо, розвідка зазначає, що Лукашенко продовжує заробляти на транзиті мігрантів, але уникає відвертої ескалації, щоб не втратити залишки політичних контактів у Європі, зокрема з Угорщиною, яка послідовно виступає проти міграції. «Лукашенко, попри репутацію сателіта диктатора Росії Володимира Путіна, зберігає автономію у питаннях тактики – і вкотре демонструє готовність використовувати її для політичного тиску на Захід», – пояснює розвідка.

Уряд Естонії ухвалив рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими. Країна продовжила заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму.

Військовий союзник Путіна з Африки переправляє мігрантів до Європи
Військовий союзник Путіна з Африки переправляє мігрантів до Європи
