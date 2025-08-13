Головна Світ Політика
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph
Трамп може скасувати американські санкції проти російської авіаційної галузі
фото: The White house/Facebook

Крім того, план Трампа може включати надання Путіну доступу до рідкісноземельних мінералів на тимчасово окупованих територіях України

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів у рамках домовленостей про припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Серед ймовірних пропозицій – відкриття доступу РФ до природних ресурсів Аляски та часткове скасування американських санкцій проти російської авіаційної галузі.

Видання також повідомляє, що план Трампа може включати надання Путіну доступу до рідкісноземельних мінералів на тимчасово окупованих територіях України.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, за даними джерел, вивчає економічні поступки, на які Вашингтон може піти, щоб прискорити укладення угоди про припинення вогню.

Раніше ми писали, що міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що під час переговорів на Алясці Дональд Трамп планує прямо дати зрозуміти Володимиру Путіну: Штати готові як посилити, так і пом’якшити санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg Television.

«Санкції можуть бути посилені, вони можуть бути послаблені, вони можуть мати визначений час дії. Вони точно можуть продовжуватися далі», – сказав Бессент, додавши, що нового удару Америка може завдати по «тіньовому» танкерному флоту Росії.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Теги: росія США путін Дональд Трамп переговори

