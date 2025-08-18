Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь

Літак Путіна на Алясці довелося заправляти за готівку через санкції

Літак російського диктатора Володимира Путіна було дуже непросто заправити на Алясці. Про це розповів держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу NBC. За його словами, це приклад того, як РФ щодня стикається з наслідками «дуже жорстких санкцій». Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

«Коли росіяни приземлилися на Алясці, їм потрібно було дозаправлятися. Їм довелося запропонувати сплатити дозаправку своїх літаків готівкою, тому що вони не можуть користуватись нашою банківською системою», – заявив політик.

Німецьке видання Bild пише, що окрім президентського борту Володимира Путіна, на авіабазі ВПС США Елмендорф-Річардсон в Анкориджі приземлилися ще кілька літаків. Вони доставили на Аляску російських журналістів, а також автомобілі Путіна та його делегації. За підрахунками Bild, для повної заправки лише президентського борту, місткість паливних баків якого становить 152 620 літрів, російській делегації потрібно було б заплатити готівкою $85 тис.

До слова, донька спецпредставника президента США Кіта Келлога, голова благодійного фонду RT Weatherman Foundation Меган Моббс різко висловилася щодо того, що на Алясці червоний килим для Путіна стелили саме американські військові.

Раніше стало відомо, що туристи знайшли у принтері готелю Captain Cook в Анкориджі на Алясці документи з маркуванням Держдепу США. У них було викладено деталі підготовки зустрічі делегацій США та Росії 15 серпня.

На першій сторінці документів було розкрито послідовність зустрічей на 15 серпня, включаючи конкретні назви кімнат на базі в Анкориджі, де вони мали відбутися. Також було розкрито, що Трамп мав намір подарувати Путіну урочистий подарунок – статуетку американського білоголового орлана.