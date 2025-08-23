Головна Країна Політика
Я готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Я готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником – Зеленський
Володимир Зеленський наголосив на необхідності закінчити війну
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський у розмові з президентом ПАР закликав Глобальний Південь «підштовхнути Росію до миру»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. За словами Зеленського, розмова відбулася на прохання Рамафоси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Глава держави поінформував свого співрозмовника про дипломатичні зусилля України та продуктивні зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності закінчити війну, зупинити вбивства та руйнування. Він також вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським очільником, але зазначив, що в Москві «знову намагаються затягнути все ще більше».

Під час розмови Зеленський підкреслив, що «важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру».

Лідери також обговорили майбутні контакти та можливості спільної роботи з Африканським континентом, зокрема для розвитку відносин, гарантування продовольчої безпеки та створення платформи для діалогу. Глави держав домовилися підтримувати зв'язок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

У вітальному слові Президент відзначив, що український прапор – це не лише поєднання кольорів, а й відображення багатовікової історії та боротьби за незалежність.

