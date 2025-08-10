Путін передав орден Леніна посадовиці ЦРУ, син якої воював проти України

Точні обставини передачі нагороди та її подальша доля залишаються невідомими

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф днями відвідав Росію та провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час зустрічі Путін передав через Віткоффа орден Леніна для високопоставленої співробітниці ЦРУ для сина, який воював проти України.

CBS News повідомляє, що 21-річний син посадовиці ЦРУ загинув у 2024 році, беручи участь у війні проти України на боці Росії, передає «Главком».

Точні обставини передачі нагороди та її подальша доля залишаються невідомими.

У некролозі чоловіка зазначено, що він «трагічно загинув у Східній Європі» 4 квітня 2024 року. Батько загиблого в інтерв’ю Washington Post зізнався, що ані він, ані жінка не знали про перебування сина в Україні та його участь у війні.

Зазначається, що це було зроблено для того, аби здійснити психологічний тиск, вказавши на те, що син співробітниці ЦРУ воював за Росію у війні.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Виткофф відвідав Москву 6 серпня. Там він зустрівся з Путіним. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков розповів, що російська сторона передала «деякі сигнали» щодо України та отримала відповідні. Він назвав розмову Путіна і Віткоффа «корисною і конструктивною».

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо розповів, що поспілкувався із спецпосланцем Трампа. Він пообіцяв «деякі оголошення», які можуть бути «позитивними або ні».

Зі свого боку Дональд Трамп заявив, що переговори в Москві були «дуже продуктивними». Водночас неназваний представник Білого дому розповів Reuters, що вторинні санкції проти РФ, про які раніше казав американський лідер, будуть запроваджені 8 серпня.

Поки офіційні особи не надали жодної конкретики щодо переговорів, видання Onet повідомило, ніби Москва отримала «дуже вигідну пропозицію» від США.

У статті писали, ніби американські пропозиції передбачають перемир'я, а не мир в Україні; фактичне визнання територіальних завоювань Росії шляхом перенесення цього питання на 49 чи 99 років; зняття більшості санкцій, запроваджених щодо Росії; можливе повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу та нафти.