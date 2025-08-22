Трамп заявив, що не хоче бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна

Трамп хоче, щоб лідери України та Росії провели зустріч між собою

Глава Сполучених Штатів: «Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом»

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливу двосторонню зустріч між лідерами України та Росії. Глава Сполучених Штатів стверджує, що не хотів би бути присутнім на ній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського президента.

За словами Трампа, Путін і Зеленський «не дуже добре ладнають зі зрозумілих причин». Він каже, що краще організував би лідерам зустріч і «подивився, що вони можуть зробити».

«Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Знаєте, вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають зі зрозумілих причин. Але побачимо, чи доведеться мені там бути. Я б волів не бути там», – сказав він.

Раніше стало відомо, що президент США хоче, щоб глава України і російський диктатор спочатку зустрілися самі, і лише після відбулася тристороння зустріч.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована. За його словами, політики зустрінуться лише після підготовки «програми саміту».

Як повідомлялося, Кремль продовжує наполягати, що переговори в Стамбулі 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні.

За словами українського президента, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

До слова, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус.