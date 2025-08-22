Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що не хоче бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що не хоче бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна
Трамп хоче, щоб лідери України та Росії провели зустріч між собою
скріншот з відео Rapid Response 47

Глава Сполучених Штатів: «Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом»

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливу двосторонню зустріч між лідерами України та Росії. Глава Сполучених Штатів стверджує, що не хотів би бути присутнім на ній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського президента.

За словами Трампа, Путін і Зеленський «не дуже добре ладнають зі зрозумілих причин». Він каже, що краще організував би лідерам зустріч і «подивився, що вони можуть зробити».

«Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Знаєте, вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають зі зрозумілих причин. Але побачимо, чи доведеться мені там бути. Я б волів не бути там», – сказав він.

Раніше стало відомо, що президент США хоче, щоб глава України і російський диктатор спочатку зустрілися самі, і лише після відбулася тристороння зустріч.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована. За його словами, політики зустрінуться лише після підготовки «програми саміту».

Як повідомлялося, Кремль продовжує наполягати, що переговори в Стамбулі 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні.

За словами українського президента, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

До слова, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нетаньягу заявив, що Ізраїль відновить переговори щодо завершення війни та звільнення заручників
Нетаньягу заявив про початок переговорів щодо закінчення війни та звільнення заручників
Сьогодні, 03:33
Зеленський та Трамп прокоментували, чи можливі вибори в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
18 серпня, 21:37
Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій
Путін відкрив можливість повернення американських інвесторів у проєкт «Сахалін-1»
16 серпня, 04:16
За словами співрозмовника CNN, Келлог сприймається російською стороною прихильником України
Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN
15 серпня, 20:07
Президент зробив заяву про виїзд чоловіків за кордон
Чоловіки до 22 років зможуть перетинати кордон? Заява президента
12 серпня, 16:21
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
10 серпня, 22:25
Російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають «повернути Аляску Росії»
ISW: у Кремлі знову загадали про територіальні амбіції щодо Аляски
10 серпня, 08:23
Речник Путіна стверджує, що Москва, яка щодня обстрілює Україну, «зберігає прихильність мирному процесу»
«СВО продовжується». Кремль відреагував на ультиматум Трампа
29 липня, 13:23
Переговори між Україною та Росією заплановані на 23 липня
Росія влаштувала саботаж майбутніх переговорів у Стамбулі: аналіз ISW
23 липня, 05:49

Політика

Китай відповів на слова Зеленського про свою роль у гарантіях безпеки
Китай відповів на слова Зеленського про свою роль у гарантіях безпеки
Трамп заявив, що не хоче бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна
Трамп заявив, що не хоче бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна
Росія визнала іноагентом прокремлівського політолога
Росія визнала іноагентом прокремлівського політолога
Глава російського МЗС розповів, коли Путін зустрінеться із Зеленським
Глава російського МЗС розповів, коли Путін зустрінеться із Зеленським
У Данії ексміністр постав перед судом за дитячу порнографію
У Данії ексміністр постав перед судом за дитячу порнографію
Гарантії безпеки для України складатимуться з двох рівнів – генсек НАТО
Гарантії безпеки для України складатимуться з двох рівнів – генсек НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
4444
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»
4078
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
3722
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
2974
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua