Макрон: Якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським до 1 вересня, він обдурить Трампа

Макрон: Якщо це не буде виконано до понеділка, вважаю, що це знову означатиме, що Путін обдурив президента Трампа

Еммануель Макрон підкреслив, що остання масована атака на Київ показала невідповідність між заявами Путіна та реальними діями

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін до понеділка, 1 вересня, не погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, це означатиме, що він обдурив президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Макрон підкреслив, що остання масована атака на Київ показала невідповідність між заявами Путіна про мирні переговори та реальними діями. Президент Франції нагадав, що Трамп встановив для Путіна термін до 1 вересня для згоди на зустріч із Зеленським.

«Якщо це не буде виконано до понеділка, вважаю, що це знову означатиме, що Путін обдурив президента Трампа. Я думаю, що це не добре. Це не добре для всіх нас, і тому це не може залишитися без відповіді», –зазначив Макрон.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. Однак, за словами речника диктатора, будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков наголосив, що для успішної зустрічі необхідно «фіналізувати напрацювання», які повинні бути попередньо завершені на експертному рівні. Він додав, що «поки не можна сказати, що експертна робота вирує. На жаль, ні».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі. Слова канцлера після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Карні в Берліні цитує Der Spiegel, передає «Главком».

«Якщо російський президент серйозно налаштований припинити вбивства, то він прийме пропозицію. Якщо російська сторона не зробить цього кроку, то знадобиться ще більший тиск», – сказав Мерц.

Канцлер також зазначив, що тепер крок за Москвою, оскільки Україна неодноразово заявляла про свою готовність до будь-якого формату переговорів.