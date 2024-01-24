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Момент падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Момент падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області (відео)
Іл-76 впав у Корочанському районі Бєлгородської області
фото: скріншот відео

Наразі причина падіння російського військово-транспортного літака невідома

Сьогодні, 24 лютого, російський військовий літак Іл-76 упав у Корочанському районі Бєлгородської області. В мережі з’явився момент його падіння та епічного вибуху.

На кадрах видно, що рашистський літак стрімко падає в межах населеного пункту, після чого одразу видніється вибух:

Момент падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області (відео) фото 1

Інформацію про падіння Іл-76 підтвердив губернатор області Гладков, його причина наразі невідома.

Іл-76 – важкий військово-транспортний літак, який призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти в залежності від модифікації вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км.

Теги: вибух росія літак відео

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