Офіс президента назвав умову для перемовин із РФ

На думку Михайла Подоляка, переговори можливі лише тоді, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки

Поки існує вертикаль суб’єкта Путіна, ціль незмінна – тотальне знищення України, і як державності, і як громадян. Тобто вони можуть отримати оперативну паузу, щоб підготувати наступний етап війни. Якщо про це переговори, то це точно не про Україну. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, коментуючи заяву заступника міністра оборони Івана Гаврилюка про те, що всі війни у світі закінчуються переговорами.

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«Якщо переговори починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, в них почалися процеси... ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти, то тоді – так, безумовно, переговори. І одночасно говорити про те, що можливі переговори і Росія має добровільно відмовитися від ядерної зброї – це також можливо тільки у випадку, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки», – сказав він.

Радник керівника Офісу президента пояснив, що під глобальною поразкою розуміє наступне: РФ не зможе більше домінувати в глобальному політичному процесі, не буде мати для цього жодних ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право в Радбезі ООН і залишиться без підтримки інших тоталітарних країн.

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«Тоді можливі умови і щодо ядерної зброї... і щодо транскордонних буферних зон... Але все це можливо тільки у випадку, коли відбудуться три процеси. Перше, тактична поразка Росії в Україні. Друге, ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки Російської Федерації. І третя складова, коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили літом 2023-го року, коли Пригожин йшов на Москву… І після цього ми побачимо внутрішній суттєвий соціальний конфлікт», – резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, результатом війни агресорки Росії проти України має стати відмов Кремля від ядерної зброї. Крім того, не обійдеться і без діалогу Києва і Москви. Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Він наголошує, що всі війни у світі закінчуються переговорами. Саме тому зіткнення РФ та України не має стати винятком.

Раніше Міноборони України назвало умови завершення війни.

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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До слова, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа і вкотре запросив його в Україну.