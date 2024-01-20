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Офіс президента назвав умову для перемовин із РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Офіс президента назвав умову для перемовин із РФ
Переговори необхідно починати в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, вважає Подоляк
фото з відкритих джерел

На думку Михайла Подоляка, переговори можливі лише тоді, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки

Поки існує вертикаль суб’єкта Путіна, ціль незмінна – тотальне знищення України, і як державності, і як громадян. Тобто вони можуть отримати оперативну паузу, щоб підготувати наступний етап війни. Якщо про це переговори, то це точно не про Україну. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, коментуючи заяву заступника міністра оборони Івана Гаврилюка про те, що всі війни у світі закінчуються переговорами.

«Якщо переговори починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, в них почалися процеси... ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти, то тоді – так, безумовно, переговори. І одночасно говорити про те, що можливі переговори і Росія має добровільно відмовитися від ядерної зброї – це також можливо тільки у випадку, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки», – сказав він.

Радник керівника Офісу президента пояснив, що під глобальною поразкою розуміє наступне: РФ не зможе більше домінувати в глобальному політичному процесі, не буде мати для цього жодних ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право в Радбезі ООН і залишиться без підтримки інших тоталітарних країн.

«Тоді можливі умови і щодо ядерної зброї... і щодо транскордонних буферних зон... Але все це можливо тільки у випадку, коли відбудуться три процеси. Перше, тактична поразка Росії в Україні. Друге, ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки Російської Федерації. І третя складова, коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили літом 2023-го року, коли Пригожин йшов на Москву… І після цього ми побачимо внутрішній суттєвий соціальний конфлікт», – резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, результатом війни агресорки Росії проти України має стати відмов Кремля від ядерної зброї. Крім того, не обійдеться і без діалогу Києва і Москви. Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Він наголошує, що всі війни у світі закінчуються переговорами. Саме тому зіткнення РФ та України не має стати винятком.

Раніше Міноборони України назвало умови завершення війни. 

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа і вкотре запросив його в Україну.

Теги: росія переговори Михайло Подоляк радник Офіс президента робота Іван Гаврилюк Володимир Зеленський Дональд Трамп Міноборони конфлікт

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