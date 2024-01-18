«Чорна легенда» російської пропаганди

Мета поширення «чорної легенди» – морально виправдати власні жорстокі діяння

Цікаво було зауважити, що російська антиєвропейська пропаганда (частиною якої є антиукраїнська пропаганда) досить чітко вкладається в концепцію «чорної легенди».

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«Чорна легенда – історіографічний феномен, при якому формується стійка тенденція в історичній літературі упередженого висвітлення та введення сфабрикованих, перебільшених та/або вирваних з контексту фактів, спрямована проти конкретних осіб, націй чи установ з наміром створити спотворений і однозначно нелюдський їхній образ, приховуючи їх позитивний внесок в історію».

Більше про те, що таке «чорна легенда», можна прочитати у статті Вікіпедії.

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Загалом концепція «чорної легенди» повʼязана з реальними негативними фактами і подіями (як от у «іспанській чорній легенді», реальна основа якої – насильство конкістадорів та експлуатація захоплених Іспанією територій «Нового Світу»). Але цим реальним фактам і подіям надається гіпертрофоване значення, щоби створити враження цілковитої і беззастережної злої природи самого обʼєкта «чорної легенди».

Мета поширення «чорної легенди» – морально виправдати власні жорстокі діяння, спрямовані проти обʼєкта «чорної легенди». Так європейські країни, які суперничали з Іспанією в Старому і Новому Світі, «іспанською чорною легендою» виправдовували власні загарбницькі дії.

Також «чорна легенда» є певним ідейним антиподом «золотої легенди» – історії агіографічного типу, обʼєкт якої однозначно вважається позитивним, досконалим, морально довершеним. Термін походить від назви надзвичайно популярної у середньовічній Європі книги – збірки розповідей про святих «Золота легенда».

Концепція «русского міра», «Святой Русі» – типова «золота легенда». А московська концепція бачення «західного світу» – євроатлантичної цивілізації, та окремо «англосаксонського світу» чи України – типова «чорна легенда».