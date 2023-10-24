«Мавпа з гранатою»: розвідка відреагувала на ідею Рогозіна про удар космічною ракетою

Ексочільник «Роскосмосу» дійсно міг бути не проти завдати удару космічною ракетою

Представник ГУР назвав Рогозіна «російським нацистом, схибленим на імперських ідеях»

Колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін запропонував вдарити по Україні космічною ракетою, після чого його порівняли з мавпою з гранатою. Відповідну заяву зробив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Раніше говорили про мавпу з гранатою, а зараз – про Рогозіна з ракетою», – зазначив Юсов.

Представник ГУР припустив, що Рогозін дійсно міг запропонувати використати космічну ракету для обстрілу нашої країни, про що поки повідомляють тільки у ЗМІ.

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«Колись ракети запускали для наукового прогресу, щоб підкорювати космос, а сьогодні ці люди можуть обговорювати, як використовувати цю спадщину як лом, який має вбивати цивільне населення», – підкреслив він.

Андрій Юсов додав, що Рогозін – «російський нацист, схиблений на імперських ідеях, який дуже далекий від космічної галузі».

Нагадаємо, колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін пропонував російському диктатору Володимиру Путіну використати космічну ракету для удару по Україні. У німецькому виданні Bild стверджують, що у їхнє розпорядження потрапили записи розмов Рогозіна з генеральним директором російського ракетно-космічного центру «Прогресс» Дмитром Барановим, на яких вони обговорювали удар по великому українському місту космічною ракетою. Її хотіли запустити з космодрому «Плесецьк», а на борт помістити авіабомби та боєголовки.