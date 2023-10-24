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«Мавпа з гранатою»: розвідка відреагувала на ідею Рогозіна про удар космічною ракетою

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Мавпа з гранатою»: розвідка відреагувала на ідею Рогозіна про удар космічною ракетою
Ексочільник «Роскосмосу» дійсно міг бути не проти завдати удару космічною ракетою
фото з відкритих джерел

Представник ГУР назвав Рогозіна «російським нацистом, схибленим на імперських ідеях»

Колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін запропонував вдарити по Україні космічною ракетою, після чого його порівняли з мавпою з гранатою. Відповідну заяву зробив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Раніше говорили про мавпу з гранатою, а зараз – про Рогозіна з ракетою», – зазначив Юсов.

Представник ГУР припустив, що Рогозін дійсно міг запропонувати використати космічну ракету для обстрілу нашої країни, про що поки повідомляють тільки у ЗМІ.

«Колись ракети запускали для наукового прогресу, щоб підкорювати космос, а сьогодні ці люди можуть обговорювати, як використовувати цю спадщину як лом, який має вбивати цивільне населення», – підкреслив він.

Андрій Юсов додав, що Рогозін – «російський нацист, схиблений на імперських ідеях, який дуже далекий від космічної галузі».

Нагадаємо, колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін пропонував російському диктатору Володимиру Путіну використати космічну ракету для удару по Україні. У німецькому виданні Bild стверджують, що у їхнє розпорядження потрапили записи розмов Рогозіна з генеральним директором російського ракетно-космічного центру «Прогресс» Дмитром Барановим, на яких вони обговорювали удар по великому українському місту космічною ракетою. Її хотіли запустити з космодрому «Плесецьк», а на борт помістити авіабомби та боєголовки.

Теги: ГУР війна ракета Дмитро Рогозін розвідка

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