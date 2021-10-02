ЗеКоманда донищує парламентаризм

Парламентсько-президентський устрій Україна відновлюватиме, ймовірно, вже зі знов зменшеною підконтрольною територією

«Антизелений Майдан» дорого коштуватиме Україні: за наявних умов ми можемо втратити ще частину території. Адже Росія за першої ж можливості розширить окупацію.

Але повернути традиційний і прийнятний для українців парламентсько-президентський державний устрій без нових масових протестів навряд вдасться. А те, що Зекоманда за 2 роки підважила основи парламентаризму і конституційного державного устрою в Україні – факт, на жаль. На сьогодні ми де-факто президентська республіка.

Незрозумілі заворушення довкола спікера ВР тільки посилюють порушення балансу. Ймовірно, хтось в Зекоманді це розуміє. Інакше забавний, якби не був таким ганебним, інцидент з запитом підписних листів щодо відставки Разумкова спочатку від фракції, тоді ще навздогін вдруге, особисто від Арахамії, не спровокував би наявну реакцію ОП. Ті заявили, що вся ця історія – суто особиста ініціатива Арахамії, вони до планів з відставки Разумкова стосунку не мають.

Однак якщо Разумкова все ж буде відставлено, це не лише остаточно зосередить всю владу в руках Зеленського і ОП, донищить парламентаризм, але й закріпить особисту відповідальність Зеленського взагалі за все, за кожен провал і кожне негативне явище. А негативу вже є багато і найближчі місяці буде ще більше.

Так, час згадати аргументацію виборців Зеленського і СН початку 2019-го: «Зеленський і команда однозначно кращі за те, що було дотепер, тому ми підтримуємо їх. Але якщо що – замінимо, досвід успішного Майдану є». Так, це, в принципі, досі реальний спосіб відновлення конституційного державного ладу. От тільки новий Майдан Україна точно не переживе без чергових втрат території.

В сенсі, парламентаризм таки буде відновлено – але для України в інших, знов менших межах. Тому краще до такого не доводити. В сенсі, ОП варто стримати власний потяг до інституціоналізації авторитаризму.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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