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    Тимошенко попередила: Зеленський може прибрати Шустера

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    Юлія Тимошенко закликала громадськість звернути увагу на можливу спробу закрити програму &laquo;Свобода слова Савіка Шустера&raquo; - Тимошенко попередила: Зеленський може прибрати Шустера
    Юлія Тимошенко закликала громадськість звернути увагу на можливу спробу закрити програму «Свобода слова Савіка Шустера»
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    Тимошенко: «Почнеться спроба ліквідації програми «Свобода слова»

    Влада Володимира Зеленського почала переслідування програми «Свобода слова», яку веде Савік Шустер. Про це в етері програми заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

    «Я слідкувала за тим, як кожен президент особисто травив вас, як забирати у вас право говорити правду. Я хочу вас попередити: починається новий період, коли етап мрій розправ з вами – вже реальність. І я хочу попросити всіх привернути увагу до цього, бо я говорю речі, про які щось розумію. Почнеться спроба ліквідації програми «Свобода слова» і спроба вас особисто знову прибрати з України», – заявила Тимошенко.

    Зазначимо, партія «Слуга народу» бойкотувала програму Савіка Шустера.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив, що у нього немає конфліктів з фракцією «Слуга народу» та він готовий відкрито з усіма говорити про тему своєї відставки.

    До слова, Юлія Тимошенко оголосила війну «Нафтогазу».

    Як раніше повідомлялося, проєкт закону про олігархів створює ризик для вільного функціонування ЗМІ та свободи слова в Україні.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина ЗМІ Савік Шустер Свобода Дмитро Разумков
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    Тимошенко попередила: Зеленський може прибрати Шустера