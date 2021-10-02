Зеленський заявив, що в Україні сортується лише 4% сміття

Торік в Україні створили 462 млн тонн відходів

В Україні сортується лише 4% твердих побутових відходів, ця сфера потребує реформування. Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

«На тлі нелегальних звалищ і заповнених полігонів, ми сортуємо тільки приблизно 4% твердих побутових відходів. І я хотів би почути про стан реалізації реформи у цій сфері. І хотілось би почути пояснення, чому у нас у державі зараз так, і відповіді, коли буде інакше та що для цього потрібно зробити», – сказав голова держави.

Згідно з рішенням РНБО, всі громади до кінця 2021 року мають створити регіональні плани управління відходами, які надалі мають стати частиною національного плану. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

Вона повідомила, що в Україні утворюється 10 млн твердих побутових відходів, водночас лише 79% населення охоплені послугами з вивезення ТПВ, 93% яких вивозяться на сміттєзвалища.

«У нас в країні 33 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ і 6148 сміттєзвалищ, які важко назвати контрольованими», – сказала посадовиця.

Вона наголосила на необхідності ухвалення базового закону в галузі управління відходами.

«Ми вважаємо, що все-таки необхідно прийняти рамковий законопроєкт, довкола якого вже давно точаться дискусії, про управління відходами. Саме він дасть змогу встановити правила та дати старт для розробки інших секторальних законопроєктів у сфері», – підкреслила заступник голови ОП.

За її даними, лише за минулий рік в Україні утворено 462 млн тонн відходів.

«79,5% – це відходи видобувної промисловості, 6% – металургії, 1,6% – сільськогосподарські, і здається, що 2,5% твердих побутових відходів не є найбільшою нашою проблемою. Проте насправді, це найбільш складно керований вид відходів, і це відчувається щодня», – підкреслила Свириденко.

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