Разумков розповів, чому не вакцинувався від Covid-19

Разумков: «У мене друга хвороба проходила безсимптомно»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не поспішає робити щеплення від коронавірусу, адже має високий рівень антитіл в крові після перенесеної хвороби. Про це голова парламенту розповів в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«У мене високий рівень антитіл після першої хвороби… Вакцина захищає здоров’я і життя. Але вакцина не гарантує, що ти не захворієш. Насправді я закликаю усіх вакцинуватися, бо це знижує ризик від важкого перебігу хвороби і її наслідків. У мене друга хвороба була безсимптомна. Якби я не робив тест перед конференцією, то й не знав би, що хворію», – заявив Разумков.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков знову захворів на коронавірус.

Також «Главком» писав, що Разумков опублікував результати своїх аналізів на коронавірус.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу вакцини проти Covid-19 отримали понад 7 млн людей, обидві дози вакцини отримали 5,6 млн осіб.

Нагадаємо, в Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу.

Раніше МОЗ розповів, чому медики – не в переліку професій для обов’язкової вакцинації.

Нагадаємо, в Україні уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.

Інфографіка: МОЗ