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    Думки вголос

    Зеленський мав би відреагувати на заяву Лукашенка

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

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    Як головнокомандувач захищатиме сувернітет України? - Зеленський мав би відреагувати на заяву Лукашенка
    Як головнокомандувач захищатиме сувернітет України?
    фото: facebook.com/zelenskiy95

    Може президент боїться зворотньої реакції

    На заяву Лукашенка, що Крим де-юре і де-факто став російським після референдуму, Зеленський мав би якось адекватно відреагувати. Адекватно за мірками міжнародного права. На дипломатичному рівні, на економічному.

    Але якщо Зеленський дійсно щось скаже Лукашенку і повноцінно відреагує на отаке зазіхання на державний суверенітет – так Лукашенко ж може негайно, протягом кількох годин просто припинити продаж електроенергії в Україну. І навіть не подавати це як покарання – обмежитись заявою про «технічні ускладнення» чи «виконання довгострокового контракту, за яким викупається вся надлишкова енергія і для України не лишається більше». І все – в Україні блекаут. Тотальні відключення.

    Тобто, або прийняти зазіхання на суверенітет – або блекаут, руйнація виробництв і економіки в цілому, масові громадські заворушення (бо населення ж явно не сидітиме мовчки при свічках в холодних квартирах).

    І в цю вилку «погано або ще гірше» Зеленський загнав себе сам.

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    Джерело: блог Олексія Голобуцького

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    Теги: Крим Олександр Лукашенко війна посольство блекаут суверенітет
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    Зеленський мав би відреагувати на заяву Лукашенка