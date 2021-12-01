Зеленський мав би відреагувати на заяву Лукашенка
Може президент боїться зворотньої реакції
На заяву Лукашенка, що Крим де-юре і де-факто став російським після референдуму, Зеленський мав би якось адекватно відреагувати. Адекватно за мірками міжнародного права. На дипломатичному рівні, на економічному.
Але якщо Зеленський дійсно щось скаже Лукашенку і повноцінно відреагує на отаке зазіхання на державний суверенітет – так Лукашенко ж може негайно, протягом кількох годин просто припинити продаж електроенергії в Україну. І навіть не подавати це як покарання – обмежитись заявою про «технічні ускладнення» чи «виконання довгострокового контракту, за яким викупається вся надлишкова енергія і для України не лишається більше». І все – в Україні блекаут. Тотальні відключення.
Тобто, або прийняти зазіхання на суверенітет – або блекаут, руйнація виробництв і економіки в цілому, масові громадські заворушення (бо населення ж явно не сидітиме мовчки при свічках в холодних квартирах).
І в цю вилку «погано або ще гірше» Зеленський загнав себе сам.
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Джерело: блог Олексія Голобуцького