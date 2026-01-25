Головна Думки вголос Михайло Гончар
search button user button menu button
Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Коаліція рішучих ніяк не може перетнути «Рубікон нерішучості»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європа намагається самоствердитися в той час коли Україна стікає кров’ю, стримуючи навалу зі сходу
фото: Reuters

Чому Європі час рубати лапи російському хижаку

У ЄС практично відбувається розповзання країн-членів. Є група країн, націлених на створення європейського оборонного альянсу. Фактично це ті, хто називає себе «коаліцією рішучих», але ніяк не може перетнути «Рубікон нерішучості», щоб засвідчити власну суб’єктність і домінування в європросторі.

Умовний коефіцієнт насичення нафтовими доходами бюджету на оборону вперше в історії сучасної Росії перевищив 100%. Якраз у дні Давоса у Центрі «Стратегія ХХІ» завершили порівняльний аналіз за період із 2012 до 2025 року. Якщо в період із 2012-го по 2022-й цей коефіцієнт був у межах 27,9–56,8%, то протягом 2023–2025 років він стабільно зростав. Це спричинено ефектом ножиць, що виникли на тлі скорочення нафтових доходів і різкого зростання видатків на війну. Росія, за усередненою оцінкою, отримала 2025 року 157 млрд дол. доходів за статтею «експорт нафти та нафтопродуктів». Воєнні видатки, знов-таки за усередненою оцінкою, становили 160 млрд дол. Тобто коефіцієнт насичення – 102%!

Що можна зробити? Рішучі дії з боку країн регіону Балтійського та Північного морів для поступового вилучення з нафтового кругообігу танкерів із санкційних списків ЄС – через їх недопущення в зону Данських проток для подальшого завантаження російською нафтою. США та Британія, а також останніми днями Франція, демонструють, що це можливо.

З іншого боку, Сили оборони України мають продовжувати свої «санкційні дії» на просторах Світового океану, як вони це вже продемонстрували. Синергія таких спільних дій може сприяти формуванню «коаліції рішучих» – не через чергові заяви та меморандуми, а через ефективні дії із «вирубання» perpetuum mobile агресії.

А тим часом Трамп веде торгівлю з Путіним, граючи і Україною, і Європою. Давоська зустріч президентів України та США – це чергова спроба схилити керівництво нашої держави до прийняття неприйнятного. Цього разу як спокусу використовують 800 млрд дол. на повоєнну відбудову. Те, чого хоче Трамп, – щоб Зеленський віддав «маленький шматочок Донбасу» в ім’я «миру та процвітання» України. Недаремно він знову твердив про готовність Путіна до миру.

Шмат Донбасу Росії не потрібен, потрібен пролом у системі фортифікацій ЗСУ, коли їм накажуть відійти з позицій. І цей пролом Україна має зробити власними руками. Те, що потрібно зараз ЗС РФ, – оперативна пауза (кілька місяців), аби потім ринутися в утворену дірку в обороні ЗСУ й вийти на оперативний простір. Як Росія може звинувачувати іншу сторону в порушенні «мирної угоди», гадаю, пояснювати не потрібно. А 800 мільярдів Трампа – це просто гроші, яких немає й обіцянка яких є звичайним шахраюванням у стилі наперсточників, де ролі розписані: хто – «разводіла», хто – «кідала».

Як відомо, Путін якось зазначив, що ленінградська вулиця навчила його принципу «бий першим!», що він і робить. Цей принцип слід обернути проти Росії. Робити це треба в асиметричний спосіб – «дій превентивно й непомітно, бий там, де ворог не очікує». Peacetime для Європи завершився, настав wartime. Європа має діяти превентивно, а не реактивно. Спільно з Україною. Потрібно бути готовими «рубати лапи хижаку», перш ніж він нападе. Самостримування Європи в межах хибної антиескалаційної моделі поведінки щодо нього – шлях до самознищення.

Дуже переконливими були наші військові – офіцери й солдати, які пройшли крізь полум’я війни й продовжують перебувати в ньому. Їм дякували. Не тільки українці, що прибули до Давоса, а й європейці та американці, включно з присутнім генералом Кітом Келлогом та групою конгресменів.

Європа намагається самоствердитися в той час коли Україна стікає кров’ю, стримуючи навалу зі сходу. Підполковник, азовець Кирило Беркаль, чиї виступи були одними з найяскравіших, не для красного слівця вжив це поняття – навала. Але про те, чому це не красного слівця, я опишу колись окремо.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові Європа путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За 2025 рік загальний дохід Росії від нафти й газу знизиться до 8,44 трлн рублів
Росія відклала плани з нарощення виробництва газу через західні санкції
25 грудня, 2025, 21:04
На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська
На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська
3 сiчня, 06:58
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
14 сiчня, 03:26
Пошкоджений житловий будинок після російського удару в Києві 9 січня
ООН: Кількість жертв серед цивільних в Україні значно зросла у 2025 році
13 сiчня, 01:13
Війна триватиме упродовж всього 2026 року, вважає Юрій Федоренко
Чи триватиме війна у 2026 році? Командир полку «Ахіллес» зробив прогноз
28 грудня, 2025, 18:58
Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі
Військовий з РФ, який є прихильником експрезидента РФ Медведєва, був визнаний нейтральним атлетом
4 сiчня, 11:27
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
5 сiчня, 09:09
ЄС готується говорити з Трампом про Гренландію, а не про Україну
Європа міняє Україну на Гренландію у переговорах із Трампом – FT
19 сiчня, 17:39
Світлана Тихановська та Володимир Зеленський у Вільнюсі
Тихановська після зустрічі у Вільнюсі дала характеристику Зеленському
Сьогодні, 20:36

Михайло Гончар

Коаліція рішучих ніяк не може перетнути «Рубікон нерішучості»
Коаліція рішучих ніяк не може перетнути «Рубікон нерішучості»
За Венесуелою – Гренландія? Скриньку Пандори в Арктиці відкрито
За Венесуелою – Гренландія? Скриньку Пандори в Арктиці відкрито
Події у Венесуелі. Чому не треба аплодувати Трампу
Події у Венесуелі. Чому не треба аплодувати Трампу
Троянський кінь Кремля в ЄС
Троянський кінь Кремля в ЄС
«Справа диверсантів». Згадаймо українців, які вже дев'ять років перебувають у російській неволі
«Справа диверсантів». Згадаймо українців, які вже дев'ять років перебувають у російській неволі
Чи здатна РФ створити власну «Павутину» для атак на Європу?
Чи здатна РФ створити власну «Павутину» для атак на Європу?

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua