Військовий з РФ, який є прихильником експрезидента РФ Медведєва, був визнаний нейтральним атлетом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Військовий з РФ, який є прихильником експрезидента РФ Медведєва, був визнаний нейтральним атлетом
Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі

Романов отримав можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнала нейтральним атлетом російського військового Данііла Романова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IBSF.

Кілька років тому російські ресурси та офіційний сайт ЦСКА повідомляли, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі.

Також в Instagram Романов підписаний на сторінку одіозного колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Варто зазначити, що підтримка російської агресії у соціальних мережах та причетність до російських силових структур є порушенням рекомендацій МОК щодо нейтральних атлетів. 

Тепер Романов отримав можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: Дмитро Медведєв скелетон росія Олімпіада

