У Сибіру сталася масова загибель немовлят

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Nexta

Пік припав на 8 січня – за добу померло троє немовлят

У пологовому будинку №1 міста Новокузнецьк за період новорічних свят зафіксовано смерть дев’яти новонароджених. Трагедія сталася на тлі карантину, запровадженого в закладі ще до початку року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Nexta.

Загалом з початку грудня інтенсивну терапію проходили 32 дитини, понад половина з яких перебували у критичному стані. Більшість померлих немовлят були недоношеними, а пік смертності припав на 8 січня, коли за одну добу не стало трьох малюків.

Правоохоронці вже розпочали два кримінальні провадження, а головного лікаря Віталія Хераскова відсторонили від виконання обов’язків. Наразі комісія Міністерства охорони здоров'я перевіряє версії щодо можливого розповсюдження інфекції або професійної недбалості. Пацієнтки закладу масово заявляють про критичний брак медперсоналу, некоректну діагностику та грубе ставлення. Крім того, пологовий будинок і раніше фігурував у скандалах через травмування дітей під час пологів.

Офіційна позиція медзакладу полягає у запереченні звинувачень. Адміністрація пояснює смерті патологіями, що виникли ще під час вагітності, зокрема вродженими пневмоніями та інфекціями. Водночас жінки, які перебували в лікарні, наголошують на системних помилках у наданні допомоги та відмовах у проведенні необхідних операцій.

Тим часом у Львові лікарі провели складну операцію немовляті з Рівного. Дитина мала пухлину у мозку, що загрожувала її життю. У львівському медзакладі розповіли про операцію маленької Олівії. 

У центрі дитячої медицини повідомили, що операція дитини пройшла успішно. Нейрохірургам вдалося видалити пухлину з мозку та зберегти життя немовляти. 

Також у дитячій лікарні «Охматдит» спеціалісти боролися за життя трирічного хлопчика Артема. На дитину в магазині впала полиця, через що він отримав складні травми. 

Інцидент стався, коли Артем разом зі своїми батьками прийшов до магазину, щоб купути йому взуття. Поки мама Артема оплачувала покупки, він розглядав товар на полицях, коли одна з них обвалилась прямо на нього. 

Теги: росія діти пологовий будинок смерть

Соціум
