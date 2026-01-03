На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська

До війська Лана працювала журналісткою у незалежному медіа «Люк», займалася мистецтвом та активізмом

1 січня 2026 року на Південному напрямку внаслідок атаки ворожого безпілотника загинула військовослужбовиця Української добровольчої армії (УДА) Лана Чорногорська, відома за позивним «Саті», пише «Главком».

До повномасштабного вторгнення Лана була активною учасницею культурного життя Харкова, працювала журналісткою у незалежному медіа «Люк», займалася мистецтвом та активізмом. Хоча народилася вона в Запоріжжі, а навчалася у Дніпрі, саме Харків вона називала своїм домом і «своїм містом».

До лав УДА Лана долучилася у 2024 році. Пройшла тривале навчання, щоб стати професійною операторкою безпілотників. У Службі безпілотної авіації УДА вона виконувала обов'язки пілота, штурмана та займалася технічною підготовкою дронів до вильотів.

Побратими згадують «Саті» як ідейну та віддану людину, яка навіть у найскладніших умовах служби не полишала мистецьку діяльність, поєднуючи дрони з культурою. «Саті була справжньою подругою та воїном, для якої Україна була не просто словом, а справою всього життя», – зазначили у підрозділі.

Раніше повідомлялося, що австралійський громадянин Рассел Аллан Вілсон загинув під час бойових дій у складі українських військ на Донбасі. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на публікації в соцмережах та коментарі австралійської влади.

За наявними даними, Вілсон загинув 12 грудня 2025 року в Донецькій області. Він, ймовірно, служив у Силах оборони України з 2023 року.

Як відомо, у боях за Україну 29 жовтня 2025 року на Луганщині загинув воїн і спортсмен Андрій Сіробаба – кулеметник Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, уродженець Слов’янська.

Андрію було 23 роки… Він з дитинства займався спортом. По закінченні школи він вступив до Донецького вищого училища олімпійського резерву імені Сергія Бубки. Згодом продовжив навчання у Донбаському державному педагогічному університеті – завершив бакалаврат і вступив до магістратури.