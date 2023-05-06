Путіна підштовхують до рішучих дій у війні. І це не Пригожин

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев фото: Reuters

Стиль Патрушева – бий своїх щоб чужі боялися

(Само)підрив житлових будинків у вересні 1999 року в Москві – звинувачення чеченських моджахедів – Друга Чеченська війна (Само)знищення 3 ниток Північних потоків – звинувачення США та Норвегії в диверсії – підготовка диверсійних дій проти критичної інфраструктури ЄС та НАТО (Само)атака на Кремль – звинувачення України у тероризмі – привід завдати удару по центрах прийняття рішення (Банкова чи урядовий квартал, Х-47) та ядерний шантаж (ЗАЕС, сценарій Фукусіми) у відповідь. Мета – під загрозою ядерного удару чи аварії на ЗАЕС через агентуру впливу на Банковій змусити Україну відмовитись від контрнаступу та погодитись на «мир» через заморожування існуючого статус-кво. Патрушев хоче стимулювати Путіна до рішучих дій по «переможному» завершенню СВО 9 травня й переходу до підготовки «освободітєльного похода» для «собіранія зємєль русскіх» в подальшій перспективі. Будь ласка, читайте текст після реклами Читайте також: Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву

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