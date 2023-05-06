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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Путіна підштовхують до рішучих дій у війні. І це не Пригожин

glavcom.ua
Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев
фото: Reuters

Стиль Патрушева – бий своїх щоб чужі боялися

  1. (Само)підрив житлових будинків у вересні 1999 року в Москві – звинувачення чеченських моджахедів – Друга Чеченська війна
  2. (Само)знищення 3 ниток Північних потоків – звинувачення США та Норвегії в диверсії – підготовка диверсійних дій проти критичної інфраструктури ЄС та НАТО
  3. (Само)атака на Кремль – звинувачення України у тероризмі – привід завдати удару по центрах прийняття рішення (Банкова чи урядовий квартал, Х-47) та ядерний шантаж (ЗАЕС, сценарій Фукусіми) у відповідь. Мета – під загрозою ядерного удару чи аварії на ЗАЕС через агентуру впливу на Банковій змусити Україну відмовитись від контрнаступу та погодитись на «мир» через заморожування існуючого статус-кво.

Патрушев хоче стимулювати Путіна до рішучих дій по «переможному» завершенню СВО 9 травня й переходу до підготовки «освободітєльного похода» для «собіранія зємєль русскіх» в подальшій перспективі.

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Михайло Гончар

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