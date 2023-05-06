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Світлана Пиркало Журналістка

Паніка в російських ЗМІ: радять переймати український досвід

glavcom.ua
«А що трапилось?»
фото з відкритих джерел

Це якийсь треш...

Залізла в росЗМІ. На Радіо Росії обговорюють, як захищати критичну інфраструктуру, радять переймати український досвід. Зокрема сітки, пластикові мішки. Передача для керівників підприємств. Як на вертольотах встановлювати кулеметні дробовики і з них збивати безпілотники. Підраховують збитки російських виробників дронів від заборони їх використовувати в 40 містах Росії. Обговорюють, як продовжувати навчання операторів дронів під час заборони. Цитують Федорова з Мінцифри, переживають, що недотягують до українських масштабів.

А Путін провів радбез... про святкування 9 травня. Без Шойгу, який поїхав віддавати наказ про забезпечення армії технікою. Лавров благає США про переговори.

Це якийсь треш. Виходить, за межами програми Соловйова російське суспільство готується оборонятися від ЗСУ методами української тероборони.

А де ж армія? Щось случилось?

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Джерело
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Теги: росія війна пропаганда

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Світлана Пиркало

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