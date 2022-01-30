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    Більшість фінів побоюються, що ситуація з Україною переросте у війну

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    Фіни стали негативніше ставитися до Росії - Більшість фінів побоюються, що ситуація з Україною переросте у війну
    Фіни стали негативніше ставитися до Росії
    фото: ЕРА / UPG

    67% жителів Фінляндії вважають Росію загрозою для світу

    Понад половина жителів Фінляндії злякалися, що ситуація з Україною переросте у військовий конфлікт, до якого може бути залучена і їхня власна країна. Про це свідчать результати опитування, проведеного агенцією Kantar TNS на замовлення видання Helsingin Sanomat.

    Так, 45% фінів заявила, що бояться війни «деякою мірою». Інші 8 % відповіли, що бояться початку конфлікту дуже сильно, а ще 32 відсотки респондентів не дуже побоюються подібного сценарію.

    Про відсутність таких страхів заявили 11 відсотків опитаних, решта 5 відсотків не визначилися з відповіддю.

    Крім того, більшість жителів Фінляндії (67 відсотків) вважають Росію загрозою для світу. При цьому про подібну загрозу, що походить від НАТО і США, заявили лише 5 відсотків опитаних. Кожен п'ятий побачив загрозу з обох боків.

    В опитуванні взяли участь 1069 осіб віком від 18 до 79 років. Похибка результатів становить близько 3%.

    До слова, президент Володимир Зеленський, коментуючи від’їзд з Києва низки західних дипломатів наголосив, що Україна – не «Титанік».

    Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів «тонкощами дипломатичної гри». До слова, Німеччина залишає дипломатів в Україні.

    Теги: США НАТО війна Фінляндія Україна
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    Більшість фінів побоюються, що ситуація з Україною переросте у війну