Масована атака на Україну. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей

Ворог завдав удару по житловій п'ятиповерхівці у Києві

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, уламки – на 26 локаціях

У ніч на 28 серпня Російська Федерація масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Українські воїни знешкодили 589 цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

За повідомленням Повітряних Сил, повітряна атака окупанців розпочалась з 19:30 27 серпня. Всього за ніч з 27 на 28 серпня ворог завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу.

За словами військових, окупанти запустили:

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької області.

дев'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької області.

20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

До слова, у мережі з'явилося відео з моментом подвійного удару в одну й ту саму будівлю у Голосіївському районі Києва під час ворожого обстрілу у ніч на 28 серпня

Станом на 08:44 у столиці триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.

Рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень.

Працюють рятувальники та всі служби міста.

За повідомленням ДСНС, до шести людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару столиці, ще 26 постраждали. Водночас КМВА оновила інформацію станом на 08:30 та повідомила, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.

За словами президента України Володимира Зеленського, який вже відреагував на нічний обстріл, щонайменше вісім загиблих у Києві, серед яких дитина.

Унаслідок нічної атаки у столиці частково перекрито рух транспорту. Зміни торкнулися низки автобусних і тролейбусних маршрутів.

Зміни в русі тролейбусів:

тролейбуси № № 6, 18, 33 – до залізничної платформи «Куренівка»;

тролейбуси №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;

тролейбуси №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;

тролейбуси №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;

тролейбуси № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;

тролейбуси № 14 – зупинка «Ботанічний сад» – зупинка ст. м. «Палацу Спорту».

Зміни в русі автобусів:

автобус № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;

автобус № 14т – просп. Відрадний – Лук'янівська пл.;

автобус № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;

автобус № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;

автобус № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;

автобус № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;

автобус № 115 – до Дарницького ринку;

автобус № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;

автобус № 50 – Берестейським просп.

Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. «Позняки».

Рух транспорту перекритий:

Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);

вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);

вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).

вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Правоохоронці закликають киян та гостей столиці врахувати інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Як повідомлялося, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.

За словами глави МВС, внаслідок атаки постраждали близько 80 будинків. Рятувальники знайшли уламки ракет, однак інформацію про їхній тип коментуватимуть інші служби.

До слова, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.