Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Взяття Покровська не принесе Росії перемогу
фото: zsu.gov.ua

Покровськ у центрі уваги: що реально показує РФ на фронті

Ситуація на фронті, економічна ситуація в Росії та активізація ударів України по болючих точках змушують Кремль поспішати. І шукати якесь нове, несподіване для нас рішення. Поки не почалася осіння розпута, російська армія повинна дати переконливий і наочний результат. Успішний наступ, прорив фронту – що завгодно. Що можна красиво показати як «досягнення цілей СВО». І використовувати на переговорах як аргумент для Трампа і Європи. Ось тільки осінь все ближче. А результатів наступу...

Під Покровськом в даний момент зосереджена просто величезна група противника. Порівнянна за розміром з Авдіївкою на піку штурмів – понад 110 тисяч. І що? Прорив на Добропілля закінчився обрізанням «вух зайця» і двома локальними котлами. А якби окупанти не встигли швидко перекинути резерви для порятунку свого угруповання – в оточення потрапила б і «голова». Так що від великих планів наступу в усіх напрямках (оточення Покровська, наступ на Добропілля і загроза Костянтинівки з півдня) довелося відмовитися. І зосередити всі сили саме на Покровську.

Одночасно місто намагаються оточити і на випадок провалу готуються до лобового штурму. В останньому випадку результат вже передбачуваний за прикладами Авдіївки, Бахмута, Торецька або Часів Яру. Довго і з великими втратами. Інакше з міськими боями не виходить. Тобто це далеко за межами дедлайну у форматі «все закінчити у 2025 році». Це не козир на переговорах і не «досягнення цілей СВО». Це м'ясорубка з незрозумілим результатом.

На даний момент великі сили зосереджуються на Запорізькому напрямку. Там навіть робляться спроби штурму на різних ділянках фронту, щоб знайти слабке місце в обороні. Поки не знайшли, та й варіантів для серйозного наступу там не так багато. Звичайно, успіх на Півдні з виходом до Запоріжжя виглядав би переконливо, але... поки що у них не виходить «кам'яна квітка». А про цю ділянку в інформаційному просторі говорили мало, тому для пропаганди потрібне реальне просування, а не 500 метрів посадки або нікому не відоме селище.

Ключовою метою, яка дозволила б закрити всі політичні питання, залишається вся Донецька область. Але там практично немає результатів. І навіть взяття Покровська (невідомо наскільки реальне і коли) не закриває питання. Ключова агломерація Донецької області зараз, як і раніше, – «Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ». Ці міста під постійними обстрілами з КАБів, відео з Костянтинівки неможливо дивитися без болю, але... про реальний наступ і штурм мова не йде. Всі ці бої під Торецьком і навколо Часового Яру залишаються локальними без помітних просувань.

Ось тут і доводиться згадувати про старі плани, про які я писав ще рік тому. Наступ на Лиманському напрямку. Щоб перерізати трасу Слов'янськ – Харків. Два роки противник б'ється над вирішенням цього завдання, але без результату. Проте, останнім часом можна констатувати, що там дуже важка ситуація. І противник повільно, але просувається. По карті видно, що там теж ростуть «вуха зайця» в напрямку Дробишево з прицілом на Святогірськ. Ну, в Генштабі теж карти бачать. І не дарма Главком днями обережно натякав на наші резерви. «Обрізання вух» ЗСУ вміють робити. А потім зробимо окупантам обрізання в його класичному сенсі, але не обмежуючи себе розмірами обрізаного...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти армія війна Україна наступ Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей
«Побачимо, що буде»: Трамп не виключив переговорів з Путіним до кінця дедлайну
2 серпня, 06:18
За даними Генштабу, Сили оборони стримують ворога довкола Покровська
Генштаб зробив заяву про оточення наших військ у Покровську
5 серпня, 23:11
На дівчину, яка знімала відео, склали протокол
У Сочі затримано росіян, які знімали відео на тлі палаючої нафтобази
4 серпня, 09:57
У Німеччині реформують військову службу, аби збільшити чисельність солдатів Бундесверу
Як у країнах Європи залучають молодь до армії
Вчора, 17:30
Путін запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist
9 серпня, 20:58
Рубіо визнав, що США можуть бути не в змозі створити сценарій для припинення війни в Україні
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
17 серпня, 17:48
Польща припинить фінансування Starlink для України? Заява міністра цифровізації
Польща припинить фінансування Starlink для України? Заява міністра цифровізації
25 серпня, 16:04
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці
Сьогодні, 11:46
Захарова підкреслила, що Вашингтону необхідно «повернутися до практичного дотримання принципів ДСНВ»
Росія висунула вимоги США для укладення нового договору про ядерну зброю
Вчора, 15:00

Кирило Сазонов

Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську
Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську
Водопостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
Водопостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
Нейтральний статус України – подарунок Трампа Путіну
Нейтральний статус України – подарунок Трампа Путіну
Наступ РФ на Донеччину: аналіз ситуації
Наступ РФ на Донеччину: аналіз ситуації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
6935
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
5426
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3900
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця

Новини

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Сьогодні, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua